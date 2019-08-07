На курорте Кирилловка произошла трагедия, но отдыхающие продолжали загорать

Кирилловка ( (facebook.com/Анатолий Крат)

На одном из известных курортов Украины в море погиб человек

На пляже известного курорта в Кирилловке произошла трагедия. Из моря достали труп мужчины, который, очевидно, утонул. Жуткое ЧП произошло на базе отдыха "Бригантина 2". Люди утверждают, что это уже не первая смерть в этом месте отдыха. Точную причину смерти человека - пока не сообщают.

Печально то, что, несмотря на труп, который достали из воды, отдыхающих это не смущало и они спокойно продолжали веселиться и загорать, сообщает "РИА Мелитополь".

Издание отмечает, что у людей, наверное, железные нервы, если они спокойно отдыхают, когдя рядом случилась смерть.

Фото: Трагический случай в Кирилловке (ria-m.tv)

Как мы ранее писали, на любимом украинцами курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильнейший шторм. Туда дошел циклон, который принес в Украину сильные дожди, ветер и похолодание.

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