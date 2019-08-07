ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На курорте Кирилловка произошла трагедия, но отдыхающие продолжали загорать

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 19:26
На курорте Кирилловка произошла трагедия, но отдыхающие продолжали загорать
Кирилловка ( (facebook.com/Анатолий Крат)

На одном из известных курортов Украины в море погиб человек

На пляже известного курорта в Кирилловке произошла трагедия. Из моря достали труп мужчины, который, очевидно, утонул. Жуткое ЧП произошло на базе отдыха "Бригантина 2". Люди утверждают, что это уже не первая смерть в этом месте отдыха. Точную причину смерти человека - пока не сообщают.

Печально то, что, несмотря на труп, который достали из воды, отдыхающих это не смущало и они спокойно продолжали веселиться и загорать, сообщает "РИА Мелитополь".

Издание отмечает, что у людей, наверное, железные нервы, если они спокойно отдыхают, когдя рядом случилась смерть.

На курорте Кирилловка произошла трагедия, но отдыхающие продолжали загорать

Фото: Трагический случай в Кирилловке (ria-m.tv)

Как мы ранее писали, на любимом украинцами курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильнейший шторм. Туда дошел циклон, который принес в Украину сильные дожди, ветер и похолодание. 

Читайте также, как мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также непогода разгулялась и в пригороде, где был зафиксирован смерч.

Убийство Михаила Круга: киллер банды сознался в расправе над певцом (фото) Это вы виноваты! Убийца Оксаны Макар обвинил мать девушки в ее смерти
Новости Украины курортпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь