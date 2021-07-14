На курорте Азовского моря украинцев принуждают к российской пропаганде: выбора нет

Читатели рассказали изданию, что такое уже было в 2019 году, но тогда каналы "перебивали" то Украина РФ, то РФ Украину. Теперь же на запорожском курорте, видимо, усилили сигналы подачи сигнала со стороны территории, захваченной РФ, и показывают только российские каналы.

По словам местных жителей, такое бывает и они тут никак на ситуацию повлиять не могут.

Как видно на фото, в списке "красуются" - "Пятый канал", "Россия 1", "СТС" и другие.

В Приморске по телевизору показывают российские каналы (фото: zabor.zp.ua)

В Украине запрещены российские каналы

В Украине уже несколько лет российские телеканалы запрещены к просмотру. Такое решение приняли в связи с необходимостью обеспечения информационной безопасности в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2014 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".