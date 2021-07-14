На курорті Азовського моря українців примушують до російської пропаганди: вибору немає

Читачі розповіли виданню, що таке вже було у 2019 році, але тоді канали "перебивали" то Україна РФ, то РФ Україну. Тепер же на запорізькому курорті, мабуть, посилили сигнали подачі сигналу з боку території, захопленої РФ, і показують тільки російські канали.

За словами місцевих жителів, таке буває і вони тут ніяк на ситуацію вплинути не можуть.

Як видно на фото, в списку "красуються" - "П'ятий канал", "Росія 1", "СТС" та інші.

У Приморську по телевізору показують російські канали (фото: zabor.zp.ua)

В Україні заборонені російські канали

В Україні вже кілька років російські телеканали заборонені до перегляду. Таке рішення ухвалили у зв'язку з необхідністю забезпечення інформаційної безпеки відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України".