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На курорте Азовского моря украинцев принуждают к российской пропаганде: выбора нет

Новина українською →
Приморск, Среда 14 июля 2021 08:37
На курорте Азовского моря украинцев принуждают к российской пропаганде: выбора нет В курортном городе украинцев "кормят" пропагандой РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожской области, в городе Приморске отдыхающих вынуждают просматривать российские каналы простому потому, что украинские недоступны. По телевизору идет трансляция исключительно российского ТВ.

Об этом сообщает местное издание "ZаБор".

Читатели рассказали изданию, что такое уже было в 2019 году, но тогда каналы "перебивали" то Украина РФ, то РФ Украину. Теперь же на запорожском курорте, видимо, усилили сигналы подачи сигнала со стороны территории, захваченной РФ, и показывают только российские каналы.

По словам местных жителей, такое бывает и они тут никак на ситуацию повлиять не могут.

Как видно на фото, в списке "красуются" - "Пятый канал", "Россия 1", "СТС" и другие.

На курорте Азовского моря украинцев принуждают к российской пропаганде: выбора нетНа курорте Азовского моря украинцев принуждают к российской пропаганде: выбора нетВ Приморске по телевизору показывают российские каналы (фото: zabor.zp.ua)

В Украине запрещены российские каналы

В Украине уже несколько лет российские телеканалы запрещены к просмотру. Такое решение приняли в связи с необходимостью обеспечения информационной безопасности в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2014 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как мы писали ранее, курорты Украины оккупировали комары и спасения от них не предвидится.

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