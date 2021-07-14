На курорті Азовського моря українців примушують до російської пропаганди: вибору немає
У Запорізькій області, в місті Приморську відпочиваючих змушують переглядати російські канали простому тому, що українські недоступні. По телевізору йде трансляція виключно російського ТБ.
Про це повідомляє місцеве видання "ZаБор".
Читачі розповіли виданню, що таке вже було у 2019 році, але тоді канали "перебивали" то Україна РФ, то РФ Україну. Тепер же на запорізькому курорті, мабуть, посилили сигнали подачі сигналу з боку території, захопленої РФ, і показують тільки російські канали.
За словами місцевих жителів, таке буває і вони тут ніяк на ситуацію вплинути не можуть.
Як видно на фото, в списку "красуються" - "П'ятий канал", "Росія 1", "СТС" та інші.
У Приморську по телевізору показують російські канали (фото: zabor.zp.ua)
В Україні заборонені російські канали
В Україні вже кілька років російські телеканали заборонені до перегляду. Таке рішення ухвалили у зв'язку з необхідністю забезпечення інформаційної безпеки відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України".
Як ми писали раніше, курорти України окупували комарі і порятунку від них не передбачається.