ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На курорті Азовського моря українців примушують до російської пропаганди: вибору немає

Новость на русском →
Приморськ, Середа 14 липня 2021 08:37
На курорті Азовського моря українців примушують до російської пропаганди: вибору немає У курортному місті українців "годують" пропагандою РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запорізькій області, в місті Приморську відпочиваючих змушують переглядати російські канали простому тому, що українські недоступні. По телевізору йде трансляція виключно російського ТБ.

Про це повідомляє місцеве видання "ZаБор".

Читачі розповіли виданню, що таке вже було у 2019 році, але тоді канали "перебивали" то Україна РФ, то РФ Україну. Тепер же на запорізькому курорті, мабуть, посилили сигнали подачі сигналу з боку території, захопленої РФ, і показують тільки російські канали.

За словами місцевих жителів, таке буває і вони тут ніяк на ситуацію вплинути не можуть.

Як видно на фото, в списку "красуються" - "П'ятий канал", "Росія 1", "СТС" та інші.

На курорті Азовського моря українців примушують до російської пропаганди: вибору немаєНа курорті Азовського моря українців примушують до російської пропаганди: вибору немаєУ Приморську по телевізору показують російські канали (фото: zabor.zp.ua)

В Україні заборонені російські канали

В Україні вже кілька років російські телеканали заборонені до перегляду. Таке рішення ухвалили у зв'язку з необхідністю забезпечення інформаційної безпеки відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України".

Як ми писали раніше, курорти України окупували комарі і порятунку від них не передбачається.

Читайте РБК-Україна в Google News
пропаганда курорт
LITE
Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети
Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети