На курорте Азовского моря нашествие медуз: их вывозят тачками (видео)

В Приморском посаде Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега.

На кадрах видно, что отдыхающие достают морских животных из воды и складывают в большую кучу. Отдыхающие сообщают, что из-за мертвых медуз по пляжу разносится вонь. Люди всеми силами пытаются от них избавиться.

Где на Азовском море нет медуз

Также в издании рассказали, где на Азовском море практически нет ни одной медузы. Отмечается, что их нет в Приморске Запорожской области. Там в море плавают лишь несколько особей. Доказательство этого можно увидеть на одном из видео.