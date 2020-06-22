На курортах Украины усиливают карантин: что будет запрещено

В Украине с 22 июня начали ужесточать карантинные меры в связи с ростом количества инфицированных COVID-19. Соответствующие решения приняли комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в двух курортных областях – Одесской и Запорожской.
"С целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы запрещается пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации", - сообщили в Одесском горсовете.
Также в Одессе запретили посещать образовательные учреждения в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме ВНО, вступительных экзаменов, едином вступительном экзамене по иностранному языку и другим общеобразовательным мероприятиям.
Кроме того, запрещено:
- Проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и иных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Дистанция должна быть не менее 1,5 метра.
- Деятельность детских заведений оздоровления и отдыха.
- Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом всех видов в количестве больше, чем мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Маски и респираторы – обязательны.
- Осуществление розничной стихийной торговли на пляжах Одессы и рекреационных зонах, а арендаторы пляжа обязаны обеспечить 1,5 метра между шезлонгами.
- В ресторанах расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра. Размещаться могут не более 4 человек.
- Владельцев предприятий и компаний призвали ввести гибкий режим рабочего времени, чтобы избежать скопления людей в транспорте в час пик.
В Запорожской области также приняли решение продлить карантин до 31 июля и сообщили о запретах:
- Находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.
- Находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.
- Самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.
- Находиться в учебных заведениях в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях.
- Проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади;
- Работа детских учреждений оздоровления и отдыха.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области продлили карантин и запустили транспорт.