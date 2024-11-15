Курица по-селянски: чрезвычайно простой рецепт сытного блюда для ужина
Курица по-селянски - шикарный вариант блюда к любому гарниру. Готовить курицу с грибами и сливочным соусом очень просто, но вкус блюда остается невероятным.
О том, как готовить вкусную курятину с грибами в сливочном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Что нужно для курицы по-селянски
Для того чтобы приготовить курицу с грибами в сливочном соусе, нужно следующие продукты:
- куриное филе - 600 г
- шампиньоны - 300 г
- лук - 220 г
- сливочный сыр - 60 г
- молоко - 200 г
- мука - 1-2 ст. л.
- растительное масло - 25 г
- зелень - по вкусу
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- паприка - по вкусу
- сушеный чеснок - по вкусу
Как готовить курицу по-селянски
Чтобы приготовить курицу под сливочным соусом, сначала нужно поджарить лук. Для этого луковицы нужно почистить и нарезать колечками.
Разогрейте в котелке или глубокой сковороде с толстыми стенками масло и выложите лук. Жарьте луковицы на слабом огне в течение 4-5 минут, перемешивая. Тогда лук станет мягким, но не пригорит.
Куриное филе нарежьте на кубики среднего размера. Кроме курятины, также можно использовать индюшиное филе.
Добавьте филе к мягкому луку, присыпьте солью, сушеным чесноком, перцем и паприкой. Накройте посуду крышкой и готовьте курицу в течение 6 минут, время от времени помешивая.
Как готовить курятину по-селянски (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Тем временем промойте и нарежьте грибы на ломтики так, чтобы ломтики не были слишком тонкими или толстыми. Кроме шампиньонов, можно использовать другие грибы.
Когда курятина будет золотистого цвета, добавьте к ней нарезанные грибы. Помешивая, жарьте блюдо в течение 5-6 минут, а затем всыпьте муку.
Тщательно перемешайте ингредиенты, влейте молоко и добавьте сливочный сыр. Его также можно заменить сметаной.
Как готовить курятину в соусе (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Снова перемешайте ингредиенты и протушите блюдо в течение нескольких минут до загустения соуса. Готовую курятину по-селянски можно присыпать измельченной зеленью.
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