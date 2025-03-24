Зеленський підписав закон про підвищення акцизів: на скільки подорожчають сигарети

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Сигарети продовжать дорожчати, як це було всі останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №11090 на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 23,4% - з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% - з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Експерти прогнозують подорожчання сигарет тими самими темпами, як усі останні роки. Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай зазначив: "Бачу несуться якісь зовсім дивні цифри, і ніхто їх не перевіряє, тому напишу. Сигарети наступного року через підвищення акцизів подорожчають не на 40 гривень за пачку, а на 20-25 (з урахуванням ПДВ)".

За даними Держстату, у 2024 році сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% (на 22,5 гривень) до 118,7 гривень за пачку. У 2023 році сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 гривень за пачку. У 2022 році сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривень за пачку.

Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.

Обґрунтування закону

Як зазначили у пресслужбі Мінфіну, з 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щорічно. Цей план має у 2025 році забезпечити виконання вимог директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов'язання - не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет.

"Але через процеси девальвації, зокрема, спричинені війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро. Тобто, чинний графік не дає змоги досягти рівня оподаткування встановленого в ЄС, тому виникла потреба переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня, встановленого директивою ЄС", - ідеться в повідомленні.

Закон передбачає поступове, протягом 4 років, підвищення ставок акцизного податку на сигарети до досягнення мінімального рівня, встановленого директивою 2011/64/ЄС з урахуванням євроінтеграційних зобов'язань України. Також ставки акцизу для тютюнових виробів визначатимуться в євро.

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Куріння в Україні

У вересні-жовтні 2024 року 27% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня або не щодня). Вживання тютюнових або нікотинових виробів, як і раніше, помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 39,5%, серед жінок - 17%.