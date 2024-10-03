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Названо продукти, які допоможуть кинути палити. Вони викликають відразу до цигарок

Четвер 03 жовтня 2024 12:15
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Названо продукти, які допоможуть кинути палити. Вони викликають відразу до цигарок Фото: Що допоможе кинути палити (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Паління це дуже погана звичка, яка впливає на весь організм. Кинути палити можуть допомогти деякі продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова лікаря Ашвіна Шарму Daily Express.

Які продукти допомогають кинути палити

Незважаючи на те, що вони не повністю усувають тягу до нікотину, ці продукти можуть допомогти полегшити процес відмови.

"Відомо, що молочні продукти, такі як молоко та йогурт, роблять сигарети менш привабливими, тому споживання їх, коли виникає тяга, може зменшити бажання палити", - розповів доктор Шарма.

Овочі, такі як морква та селера, також потрапляють у цю категорію - ці продукти не тільки відволікають вас, але вони також забезпечують клітковиною та іншими поживними речовинами, підтримуючи ваше загальне здоров’я.

"Жувальна гумка або смоктання м’ятних цукерок може допомогти впоратися з тягою, подібно до нікотинової жуйки. Крім того, чай з женьшенем продемонстрував потенціал у зменшенні впливу нікотину, що може знизити привабливість куріння", - зазначив лікар.

Доктор Шарма також підкреслив можливі побічні ефекти відмови від куріння, а також пропонує стратегії боротьби з цими проблемами.

Багато людей відчувають симптоми абстиненції, такі як дратівливість, тривога, підвищений апетит і труднощі зі сном. Це тому, що нікотин є стимулятором, який прискорює метаболізм, а його відсутність уповільнює його, що часто призводить до збільшення ваги.

Щоб впоратися з цими наслідками, використання нікотинзамісної терапії (НЗТ), як-от пластирів або жувальної гумки, може допомогти полегшити тягу, поки ваше тіло бореться.

Регулярні фізичні вправи, такі як ходьба або легкі силові тренування, не тільки спалюють калорії, але й вивільняють ендорфіни, покращуючи настрій і зменшуючи бажання палити.

Не забувайте про правильне харчування та здорові перекуси, щоб побороти тягу до нікотину.

Нагадаємо, що експерт розповів, як алкоголь шкодить жіночому здоров'ю та до яких хвороб призводить.

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