Курить станет еще дороже: чем заменить вредную привычку

В Украине произойдет повышение акцизов на табачные изделия . Поэтому цены на сигареты будут активно расти. Чтобы не тратить еще больше средств на вредную привычку, стоит от нее избавиться или найти альтернативу.

Какие привычки помогут избавиться от курения

Заменить курение можно разными способами, среди них:

жевать резинку или леденцы без сахара - помогают уменьшить тягу к сигаретам

- помогают уменьшить тягу к сигаретам медитация и релаксация - стресс может быть основной причиной курения, поэтому упражнения на расслабление помогут справиться с ним

- стресс может быть основной причиной курения, поэтому упражнения на расслабление помогут справиться с ним физическая активность - занятия спортом или прогулки могут отвлечь от желания курить и повысить настроение

- занятия спортом или прогулки могут отвлечь от желания курить и повысить настроение замена привычки - найди другие действия или ритуалы, которые могут заменить момент курения (например, жевать морковь или семечки, или вращать ручку в руках)

- найди другие действия или ритуалы, которые могут заменить момент курения (например, жевать морковь или семечки, или вращать ручку в руках) питье воды - помогает уменьшить желание курить, поскольку курение часто ассоциируется с сухостью во рту

- помогает уменьшить желание курить, поскольку курение часто ассоциируется с сухостью во рту чтение книг или журналов - помогает отвлечься и занять руки

Важно не только заменить физическую привычку, но и изменить отношение к курению, понимая, что вы делаете это для своего здоровья.

Что делать, если не удается бросить курить

Бросить курить может каждый, независимо от возраста или стажа курения. Даже если вы являетесь заядлым курильщиком, это не является препятствием. Просто придется приложить немного больше усилий.

На самом деле лишь небольшой процент людей может бросить курить с первого раза - большинству людей нужно несколько попыток. В этом нет абсолютно ничего страшного, ведь в процессе вы нарабатываете опыт, который поможет при следующей попытке.

Поэтому, если вы бросили, но сорвались, не расстраивайтесь и не расценивайте это как неудачу. Нужно пробовать снова, пока не достигнете результата.

Что произойдет, когда вы бросите курить

Прекращение курения приносит пользу на всю жизнь, но сначала это может быть трудно. Никотин, содержащийся в табаке, вызывает привыкание, поэтому без него могут возникнуть неприятные симптомы абстиненции, такие как:

чувство депрессии, тревоги, раздражительности, беспокойства или голода

плохой сон ночью

позывы к курению

плохое самочувствие

головные боли

Все люди разные, поэтому нет гарантированного срока появления симптомов отмены от курения. Симптомы обычно достигают максимума в течение первых нескольких дней после последней сигареты, а затем облегчаются в течение 2-4 недель.

Если вы обычно имеете кашель, вызванный курением, то можете заметить, что он ухудшится на некоторое время, когда вы бросите курить.

На сколько вырастут цены на сигареты в Украине

Добавим, что Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Состоится постепенное повышение к 2028 году ставки акцизного налога с сигарет. Ставки будут измеряться только в евро.

Увеличение акцизов на сигареты с фильтром и без произойдет на 23,4% - с 47 до 59 евро за 1000 штук. В то время как в странах ЕС этот показатель превышает 90 евро.

Приблизительно в 2025 году пачка сигарет может стоить 127,4 грн, тогда как в 2028 году уже почти 173,6 грн.