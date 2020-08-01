Курильщикам приготовили неприятный сюрприз: цены изменятся уже скоро

В Верховной Раде курильщикам приготовили неприятный сюрприз. Так, при голосовании за внесение изменений в Налоговый кодекс были приняты поправки о повышении ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с 1 января 2021 года. Если раньше жидкости для так называемых "вейпов" не были подакцизным товаром, то с 2021 года дистрибьюторам придется платить круглую сумму акциза.

Согласно документу, в положение о Государственной налоговой службе (ГНС) вносится ряд изменений. В частности, налоговая будет осуществлять лицензирование деятельности субъектов хозяйствования по производству жидкостей для е-сигарет. Сейчас производители вейпов не платят акциз, соответственно, со следующего года их продукция подорожает, говорится на странице Госналоговой службы в Facebook.

Как говорится в документе, за "жидкости, используемые в электронных сигаретах" придется платить акциз до 3000 гривен за литр. Емкости (упаковки) с жидкостью, используемые в электронных сигаретах, будут маркироваться маркой акцизного налога.

Также, согласно изменениям, для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЕН) вводится отдельная товарная подгруппа и устанавливается ставка акцизного налога на уровне 1456,33 грн за 1 тысячу штук в 2021 году с ежегодным повышением ставки налога на 20% до уровня 2516,54 грн за 1 тысячу штук в 2024 году.

Стоит отметить, что цены с 2021 года вырастут на все типы табачных изделий, включая сигареты, сигариллы, рассыпной табак и прочее. Верховная Рада будет повышать уровень акциза до 2024 года, согласно этому документу.

Напомним, что ранее был назван самый вредный тип курения.

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