Зеленский не смог побороть вредную привычку: президента "спалили" его же коллеги

Владимир Зеленский продолжает курить (коллаж: РБК-Украина)

Президент Украины так и не избавился от плохой привычки

Президент Украины Владимир Зеленский так и не бросил плохую привычку курить. Как выяснилось во время скандала с руководством фракции "Слуги Народа", глава государства продолжает курить, однако перешел с сигарет на их электронный аналог.

В результате скандала в Николаеве, когда журналисты сняли неформальное общение руководства партии "Слуга народа" - Давида Арахамии и Александра Корниенко, выяснилось, что президент курит айкос. Запись этого разговора была записана на микрофоны журналистов. При этом камеры были выключены и политики думали, что микрофоны звук тоже не пишут.

Александр Корниенко, специально или нет, проговорился о том, что Президент Украины курит электронные сигареты айкос. При чем, курит много.

"Он [Зеленский] подпрыгнет, выкурит все айкосы", - говорил на видео Корниенко.

Давид Арахамия и Александр Корниенко попали в скандал

Айкос (IQOS) - это электронная система нагревания табака, разработанная компанией "Филип Моррис", целью которой является снижение негативного влияния табачной продукции на организм. Айкос, как и другие системы электронного нагревания табака, не являются полностью безопасными.

Курить будущий президент начал после того, как в начале 90-х украл у отца "Приму". С 16 лет Владимир Александрович является курильщиком. Вместе с товарищем делал крепкие самокрутки, а в институте стал уже серьезным курильщиком. При этом до начала курения, Зеленский в течение 8 лет активно занимался спортом.

Сам президент считает, что не последнюю роль в формировании привычки играла его творческая деятельность. На протяжении многих лет Владимир Александрович пил много кофе и выкуривал по две пачки сигарет. Частенько выбегал на перекур даже во время съемок. При этом в начале 2013 года мама будущего президента сетовала на его вредную привычку. Сам артист тогда признавался, что отказаться от привычки не может, потому что думает, когда курит. При этом в конце того же года он поставил себе цель войти в новый год некурящим человеком. К этому решению его здорово мотивировала семья - Зеленский пообещал супруге и детям, что откажется от сигарет.

После данного обещания артист все еще иногда курил, но очень редко. Но уже в 2016 году Владимир Зеленский, по его словам, окончательно отказался от сигарет и активно занялся тайским боксом, пилатесом, бегом и плаванием. Он даже создал спортивный блог "Зе кубики" и показал, как качает бицепсы с белокурым тренером. Полностью отказаться от курения Владимир Александрович так и не смог, но сигареты и вправду не курит – только айкос.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на скандал с Третьяковой и назвал ее торпедой.

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Автор: Киселева Анна