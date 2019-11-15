Курил на уроках и ругался матом: скандал с учителем в Ивано-Франковске набирает обороты

В Ивано-Франковске разгорается серьезный скандал из-за преподавателя одного из училищ, который в присутствии своих учеников на занятиях ругался матом и курил. Подробности сообщаются в сюжете ТСН.

Возмущенные ученики не выдержали хамского поведения своего преподавателя и засняли его на видео, которые разместили в социальных сетях. Скандал разгорелся в Высшем профессиональном училище № 13. Руководство учебного заведения утверждает, что ничего о конфликте даже не подозревало, так как подростки не жаловались и ничего не рассказывали другим учителям.

Кроме того, в училище утверждают, что подростки устроили провокацию намеренно.

На видео, которое попало в сеть, видно, что преподаватель курит прямо на занятиях. Один из учеников сделал ему замечание и сказал, что у него астма. На что мастер просто выгнал его из кабинета.

"Он вел себя не так, как положено преподавателю. Спокойно с кофе мог курить на уроке, вызывающе себя вел, нецензурно выражался", - рассказали ученики. Они утверждают, что неоднократно сообщали об инцидентах другим преподавателям, но те предпочли не реагировать. Именно поэтому подростки решили снять все на видео.

После того как скандал разгорелся, преподаватель уволился. Свое поведение он объяснил тем, что просто не сдержался в общении с подростками.

Другие преподаватели училища утверждают, что то, что они увидели на видео – стало для них неожиданностью. Социальный педагог Виктория Гринишин утверждает, что жалоб от детей не было и они не обращались по поводу конфликта.

"Никаких плохих показателей относительно мастера не было. И в группе также оказался здоровый психологический климат", - добавила психолог-практик Лариса Франюк.

О том, что у пострадавшего ученика Виталия астма – в училище никто не подозревал.

"Нет у него астмы. Мы подняли документы. На физкультуре – группа главная. Он абсолютно здоров", - рассказал директор учебного заведения Мирослав Данилюк.

Однако ученик заявил, что может предоставить документы, которые подтверждают его диагноз. Преподаватели считают, что поведение подростков было провокацией.

"Мы уже сделали вывод, что ученик любит этим заниматься. Было видео, где он ходит по мосту. Он такие видео любит снимать", - рассказала психолог Франюк.

В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за преподавателя, который курит на занятиях и матерится

На данный момент в училище проводится проверка городским департаментом образования. Чиновники выясняют, кто в данном инциденте прав, а кто виноват.