Сам напросился: на Прикарпатье учителя обвинили избитого второклассника (видео)

Учителя обвинили избитого ребенка в Ивано-Франковске (фото: highschool.com)

Учителя набросились на избитого ребенка с обвинениями

Ученика второго класса средней школы №25 в Ивано-Франковске закрыли и избили в туалете одноклассники. Ребенка избили и повалили на пол. Когда мальчик пожаловался учительнице, та ответила, что это не ее проблемы.

Об этом рассказала мама Вячеслава, Уляна Иваночко. По словам женщины, такой случай не единичный. На избиение жаловался и другой мальчик, но учительница замалчивала инциденты. Об этом говорится в сюжете Суспильного.

Сам мальчик рассказывает, что однолассники не в первый раз обижают его. Якобы мальчик украл у кого-то из них деньги.

Учительница 2-го класса Оксана Пристай на камеру сказала, что ни ребенок, ни мама к ней не обращались. Кроме того, педагог начала переводить стрелки на ребенка: постоянно опаздывает, на уроке отвлекается, учится плохо.

По словам учителя, во время урока Славик лазил в портфель соседа. Замдиректора говорит, что об этом ничего не знает, "только вчера вернулась с курсов".

Завуч говорит, что за Славиком наблюдает с первого класса. Она утверждает, что мальчик сам нарывается, провоцируя других детей на "такие нежелательные результаты".

Учителя обвинили избитого ребенка в Ивано-Франковске (видео: YouTube/UA: КАРПАТИ)