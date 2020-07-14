Курив марихуану: вбивця сім'ї розповів про смертельне ДТП під Києвом

Антон Желепа курив марихуану (колаж: РБК-Україна)

Антон Желепа вперше у залі суду дав інтерв'ю

Винуватець смертельної ДТП під Києвом Антон Желепа під час засідання суду зізнався журналістам в тому, що вживає наркотики. Він заявив, що за день до аварії курив марихуану.

Він також розповів про те, що перед подією вранці, 12 липня, він хильнув 200 грамів горілки. При цьому зазначив, що не пам'ятає, як заволодів автомобілем, але пам'ятає момент ДТП. Про це повідомляє Telegram-канал "Политика Страны".

Він заявив, що їхав зі швидкістю 180 кілометрів на годину. Желепа вважає, що заслуговує максимального покарання.

Відео з Желепою в суді можете подивитися за цим посиланням.

Прокурор Дар'я Мілюкова заявила, що Желепа вже сім разів притягувався за водіння в нетверезому вигляді, а на момент ДТП у нього прав не було.

"На цей момент у нього взяли кров для експертизи, інші експертизи будуть призначені після обрання запобіжного заходу", - зазначила Мілюкова.

За її словами, Желепа знаходився в автомобілі один. Вона також додала, що зараз слідство встановлює, викрав Желепа автомобіль або власник автомобіля сам передав йому ключі.

"Нам він повідомив, що їхав в магазин. Зараз слідство це встановлює", - додала прокурор.

Також Мілюкова уточнила вік дітей, які загинули у жахливій аварії. Дівчинці було 4 роки, а хлопчику 10. Раніше в ЗМІ писали, що дівчинці було вісім років.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури за винуватця смертельної ДТП під Києвом Желепі - 2 місяці під вартою.

Також прокурор заявила, що у слідства наразі 2 версії того, як Желепа опинився за кермом автомобіля. Крім викрадення, розглядають і добровільну передачу ключів господарем машини Желепі.

Нагадаємо, у цій аварії загинули ще двоє дорослих людей. Хлопчик 12 років, який залишився сиротою, знаходиться в реанімації у важкому стані.