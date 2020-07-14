ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ДТП под Киевом погибла семья: появились данные о здоровье выжившего ребенка

Киев, Вторник 14 июля 2020 10:52
В ДТП под Киевом погибла семья: появились данные о здоровье выжившего ребенка
ДТП под Киевом унесло жизни почти всей семьи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети рассказали о состоянии здоровья выжившего в аварии мальчика

В Киевской области на Обуховской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель на Mercedes Антон Желепа выехал на встречку и спровоцировал трагическую аварию. В результате ДТП погибла мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

Сейчас в сети рассказали, как чувствует себя выживший после аварии 12-летний мальчик, который остался сиротой. О состоянии его здоровья написал учредитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"По жуткому ДТП: мальчик живой, ему не хуже, больше смогу рассказать только, если разрешат родственники. Скажу лишь, что малому очень повезло в момент столкновения и с врачами Охматдет", - написал Антонов в соцсети.

Напомним, что подозреваемый виновник ДТП 39-летний Антон Желепа находится в больнице под охраной полиции. Водителю сегодня избирают меру пресечения, а накануне ему объявили подозрение.

Напомним, авария произошла под Киевом 12 июля около 19:00. Антон Желепа находился за рулем элитного внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic. Он отделался ушибами, а четверо из пяти членов семьи в Hyundai Tucson погибли. Жена, муж и 8-летняя дочь на месте, 10-летний сын - в больнице.

Антон Михалович Желепа проживает в Киеве на Позняках. Является уроженцем России (Пермский край), но гражданином Украины. На месте ДТП драггер показал 1,37 промилле и признаки наркотического опьянения. Машина, которой он управлял, была не его, а семьи, на которую он работал.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь