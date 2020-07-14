В ДТП под Киевом погибла семья: появились данные о здоровье выжившего ребенка

ДТП под Киевом унесло жизни почти всей семьи (коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали о состоянии здоровья выжившего в аварии мальчика

В Киевской области на Обуховской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель на Mercedes Антон Желепа выехал на встречку и спровоцировал трагическую аварию. В результате ДТП погибла мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

Сейчас в сети рассказали, как чувствует себя выживший после аварии 12-летний мальчик, который остался сиротой. О состоянии его здоровья написал учредитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"По жуткому ДТП: мальчик живой, ему не хуже, больше смогу рассказать только, если разрешат родственники. Скажу лишь, что малому очень повезло в момент столкновения и с врачами Охматдет", - написал Антонов в соцсети.

Напомним, что подозреваемый виновник ДТП 39-летний Антон Желепа находится в больнице под охраной полиции. Водителю сегодня избирают меру пресечения, а накануне ему объявили подозрение.

Напомним, авария произошла под Киевом 12 июля около 19:00. Антон Желепа находился за рулем элитного внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic. Он отделался ушибами, а четверо из пяти членов семьи в Hyundai Tucson погибли. Жена, муж и 8-летняя дочь на месте, 10-летний сын - в больнице.

Антон Михалович Желепа проживает в Киеве на Позняках. Является уроженцем России (Пермский край), но гражданином Украины. На месте ДТП драггер показал 1,37 промилле и признаки наркотического опьянения. Машина, которой он управлял, была не его, а семьи, на которую он работал.