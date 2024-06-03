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Курбан-байрам 2024: дата, суть та традиції важливого свята

Ісламський ліхтар із мечеттю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Курбан-байрам в Україні 2024 припадає на 16 червня. Це ісламське свято закінчення хаджу, що відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам, в 10-й день місяця Зуль-хіджа. Час пам’яті про жертвопринесення Ібрахіма, шанованого в ісламі пророком і триває протягом 3-4 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відзначаємо свято Курбан-байрам, чому це свято важливе і які його традиції.

Історія виникнення свята

Курбан-байрам - важливе мусульманське свято, пов’язане з пророком Ібрагімом.

Одного разу архангел Джабраїл з’явився Ібрагіму у сні та передав наказ Аллаха принести в жертву свого сина Ісмаїла. Хоча це було дуже важко для Ібрагіма, він погодився.

Ібрагім взяв сина і ніж та пішов до долини Міна біля Мекки. Ісмаїл попросив батька зав’язати йому очі, щоб не бачити свої страждання. Коли Ібрагім був готовий виконати наказ, Аллах зупинив його руку і дав замість сина вівцю для жертвопринесення. Це було випробування віри.

Курбан-байрам - це час радості, милосердя і спільності, коли мусульмани згадують про важливість віри, жертовності і допомоги тим, хто потребує.

Як святкують Курбан-байрам

Свято Курбан-байрам цього року триває чотири дні (з 16 червня до 20 червня).

Протягом цього часу мусульмани виконують ритуали, які показують їхню вдячність, радість і доброту.

Підготовка до свята починається заздалегідь:

  • прибирання домівок
  • одягання святкового одягу
  • купівля тварин для жертвопринесення
  • благодійні внески для допомоги бідним.

Що роблять у перший день свята:

  • зранку роблять обрядове очищення тіла 
  • потім відвідують мечеть для спеціальної молитви (салат Аль-Айд)
  • після проведення всіх ритуалів слухають проповіді імама про значення свята і добрі справи.

Потім мусульмани повертаються додому або йдуть на спеціальне місце для жертвопринесення, яке називається Курбан. Вони заколюють тварину (вівцю, корову або верблюда) у напрямку до Мекки, промовляючи "Бисмиллах" ("В ім’я Аллаха"). М’ясо ділять на три частини: одну віддають родичам і друзям, другу – бідним, а третю залишають собі.

У наступні дні мусульмани відвідують родичів і знайомих, обмінюються подарунками і привітаннями, бажаючи "Ід мубарак" ("Благословенне свято") або "Ід саїд" ("Щасливого свята"). Вони також вшановують пам’ять померлих предків, відвідуючи їхні могили і читаючи Коран.

Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар на літо 2024 року.

Читайте також церковний календар свят на червень.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Духовного управління мусульман України, Sogodni Svyato та Вікіпедія.

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