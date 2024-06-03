Курбан-байрам 2024: дата, суть та традиції важливого свята

Історія виникнення свята

Курбан-байрам - важливе мусульманське свято, пов’язане з пророком Ібрагімом.

Одного разу архангел Джабраїл з’явився Ібрагіму у сні та передав наказ Аллаха принести в жертву свого сина Ісмаїла. Хоча це було дуже важко для Ібрагіма, він погодився.

Ібрагім взяв сина і ніж та пішов до долини Міна біля Мекки. Ісмаїл попросив батька зав’язати йому очі, щоб не бачити свої страждання. Коли Ібрагім був готовий виконати наказ, Аллах зупинив його руку і дав замість сина вівцю для жертвопринесення. Це було випробування віри.

Курбан-байрам - це час радості, милосердя і спільності, коли мусульмани згадують про важливість віри, жертовності і допомоги тим, хто потребує.

Як святкують Курбан-байрам

Свято Курбан-байрам цього року триває чотири дні (з 16 червня до 20 червня).

Протягом цього часу мусульмани виконують ритуали, які показують їхню вдячність, радість і доброту.

Підготовка до свята починається заздалегідь:

прибирання домівок

одягання святкового одягу

купівля тварин для жертвопринесення

благодійні внески для допомоги бідним.

Що роблять у перший день свята:

зранку роблять обрядове очищення тіла

потім відвідують мечеть для спеціальної молитви (салат Аль-Айд)

після проведення всіх ритуалів слухають проповіді імама про значення свята і добрі справи.

Потім мусульмани повертаються додому або йдуть на спеціальне місце для жертвопринесення, яке називається Курбан. Вони заколюють тварину (вівцю, корову або верблюда) у напрямку до Мекки, промовляючи "Бисмиллах" ("В ім’я Аллаха"). М’ясо ділять на три частини: одну віддають родичам і друзям, другу – бідним, а третю залишають собі.

У наступні дні мусульмани відвідують родичів і знайомих, обмінюються подарунками і привітаннями, бажаючи "Ід мубарак" ("Благословенне свято") або "Ід саїд" ("Щасливого свята"). Вони також вшановують пам’ять померлих предків, відвідуючи їхні могили і читаючи Коран.