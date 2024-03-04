Не купуйте його. Цей аксесуар від Apple став одним із найгірших в історії компанії - і ось чому

Apple анонсувала нові чохли FineWoven під час презентації лінійки iPhone 15. Майже одразу аксесуари, на 68 відсотків виготовлені з перероблених матеріалів, почали продаватися зі знижкою. Однак після цього на них продовжують надходити негативні відгуки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт 9to5Mac , які публікує новини про iPhone, iPad, Mac та інші пристрої.

Чому аксесуар став поганим

Чохли FineWoven для iPhone 15 отримали значну кількість негативних відгуків, що змусило Amazon додати попередження про часті повернення цього аксесуара.

Попереджувальне повідомлення з'явилося в описі всіх чохлів Apple FineWoven для iPhone 15. Напис говорить: "Товар, який часто повертають: перевірте докладну інформацію про продукт та відгуки покупців, щоб дізнатися більше про цей товар".

Якість чохла залишає бажати кращого (фото: X/WoodsAusCan)

Відповідно до 9to5mac, на кількох чохлах для iPhone 15 від сторонніх виробників є яскраві вирази, що вказують на протилежне: "Цей аксесуар часто повертають покупці".

Незважаючи на те, що деяким користувачам подобаються чохли FineWoven, багато хто стверджує, що це один із найгірших виробів, випущених Apple за всю історію компанії.

Чохол буквально розсипається при використанні (фото: X/ paramaggarwal)

Ще один цікавий момент: ціни на "чохли FineWoven, що були у вживанні", на Amazon різко впали за останні кілька місяців.