Не покупайте его. Этот аксессуар от Apple стал одним из худших в истории компании - и вот почему

Apple анонсировала новые чехлы FineWoven во время презентации линейки iPhone 15. Почти сразу аксессуари, на 68 процентов сделанные из переработанных материалов, начали продаваться со скидкой. Однако после этого на них продолжают поступать негативные отзывы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт 9to5Mac , которые публикует новости про iPhone, iPad, Mac и другие устройства.

Почему аксессуар стал плохим

Чехлы FineWoven для iPhone 15 получили значительное количество негативных отзывов, что вынудило Amazon добавить предупреждение о частых возвратах этого аксессуара.

Предупреждающее сообщение появилось в описании всех чехлов Apple FineWoven для iPhone 15. Надпись гласит: "Товар, который часто возвращают: проверьте подробную информацию о продукте и отзывы покупателей, чтобы узнать больше об этом товаре".

Качество чехла оставляет желать лучшего (фото: X/WoodsAusCan)

Согласно 9to5mac, на нескольких чехлах для iPhone 15 от сторонних производителей есть яркие выражения, указывающие на обратное: "Этот аксессуар часто возвращают покупатели".

Несмотря на то, что некоторым пользователям нравятся чехлы FineWoven, многие утверждают, что это одно из наихудших изделий, выпущенных Apple за всю историю компании.

Чехол буквально рассыпается при использовании (фото: X/ paramaggarwal)

Еще один интересный момент: цены на "бывшие в употреблении" чехлы FineWoven на Amazon резко упали за последние несколько месяцев.