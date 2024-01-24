Не купуйте вашим дідусям та бабусям баночки з БАДами - і ось чому

БАДи - це вітамінні добавки, які деякі купують самостійно. Дуже часто ми даруємо їх людям похилого віку. Але цього робити не можна.

Чому саме, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на польське видання Strona Zdrowia.

Чому не варто купувати БАДи людям похилого віку

Головний санітарний лікар Польщі нагадує громадянам не купувати БАДи для людей похилого віку самостійно. Добавки мають бути адаптовані до індивідуальних потреб.

При цьому санлікар зазначив, що кількість реалізованих БАДів постійно зростає. Однак не всі знають, що ці види продуктів не мають лікувальних властивостей.

"БАД не лікує і не запобігає захворюванням, а служить для поповнення раціону поживними речовинами - у разі їх дефіциту", - наголосив він.

Медик закликав з особливою обережністю ставитися до продуктів, доступних для онлайн-продажу, які рекламуються як панацея від хвороб, поганого здоров'я або добавок, що дозволяють швидко схуднути.

Безрецептурний препарат та харчова добавка. Як їх відрізнити?

Упаковка безрецептурного препарату включає, серед іншого: номер реєстраційного посвідчення. На упаковці БАД має бути чітко зазначено, що це БАД. Там ви також не знайдете цього номера.

Спочатку гарне харчування, потім добавки

Головний санітарний лікар Польщі також пояснив, що через погано збалансоване харчування можливий дефіцит вітамінів, мінералів чи інших поживних речовин. Тоді харчова добавка може допомогти їх заповнити. Однак це не універсальні продукти і про їх використання слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.

Вони оцінять, чи підходить такий препарат для конкретної людини, зважаючи, серед іншого: на стан її здоров'я, а також на ліки, які вона приймає.

Пам'ятайте, що основою здорового способу життя крім фізичної активності є різноманітне, збалансоване харчування.

Раціон має бути основним джерелом вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Біологічно активні добавки можуть лише доповнювати його і лише у певних конкретних випадках.