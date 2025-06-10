Купувати все підряд? Андре Тан назвав 5 звичок, які вбивають ваш стиль

1 звичка - купувати все підряд

Одна з найпоширеніших і водночас найшкідливіших звичок, які псують ваш стиль, - це купувати все підряд. На перший погляд, може здатися, що чим більше одягу, тим краще, але насправді це призводить до хаосу в гардеробі та відсутності справжнього стилю.

Ви можете мати сотні речей, але постійно відчувати, що вам нема чого одягнути. Це відбувається тому, що більшість цих речей купуються імпульсивно, не відповідають вашому стилю життя або не поєднуються між собою.

"Якщо у твоїй шафі - хаос, створити образ дуже складно. Замість імпульсивних покупок подумай, з чим ти це будеш носити. Краще мати менше речей, але щоб вони поєднувалися один з одним", - наголосив Тан.

Андре Тан назвав звички, які псують стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

2 звичка - боятися базових речей

Друга поширена звичка, яка заважає розвивати красивий і функціональний стиль - це страх базових речей. На перший погляд, може здатися, що базові речі нудні, нецікаві або занадто прості, і тому люди свідомо їх уникають, віддаючи перевагу яскравим, трендовим або унікальним елементам гардероба.

"Хтось думає, що база - це дуже-дуже нудно. Але саме вона тримає стиль на плаву", - зазначив Тан.

За словами стиліста, у вашому гардеробі точно мають бути якісна біла футболка, прямі джинси, сорочка тощо.

Тан назвав звички, які псують стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

3 звичка - ігнорувати аксесуари

Третя звичка, що помітно знижує ваш стиль, - це ігнорування аксесуарів. Багато хто розглядає аксесуари як другорядні деталі або надмірність, зосереджуючись виключно на одязі.

Однак саме аксесуари є "секретним інгредієнтом", який може перетворити звичайний образ на завершений, цікавий та унікальний.

"Образ без деталей, як страва без спецій. Один акцент і весь лук, як-то кажуть, заграв. Це можуть бути сережки, хустка, ремінь або навіть яскравий манікюр", - наголосив Андре Тан.

Андре Тан назвав звички, які псують стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4 звичка - хапатися за кожен тренд

У сучасному світі, де мода змінюється з блискавичною швидкістю завдяки соціальним мережам, дуже легко піддатися спокусі купити все, що зараз на піку популярності. Однак постійна гонитва за трендами не тільки спустошує гаманець, а й заважає формуванню продуманого стилю.

Постійне додавання нових, часто несумісних трендових речей руйнує ідею капсульного гардероба, де всі елементи мають гармонійно поєднуватися.

Крім того, гонитва за трендами - це дорого. Ви постійно купуєте нові речі, які, можливо, не поєднуються з тим, що у вас уже є, і не завжди відповідають вашому способу життя або фігурі.

Дизайнер назвав звички, які псують стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

5 звичка - постійно носити одне й те саме

П'ята звичка, яка може перешкодити розвитку вашого стилю, - це постійне носіння одних і тих самих речей або комбінацій, навіть якщо ваш гардероб сповнений іншого одягу.

Ця звичка може здатися нешкідливою, адже "що зручно, те й добре", але вона обмежує ваші можливості в самовираженні та робить ваш образ передбачуваним і навіть нудним.

Андре Тан назвав звички, які псують стиль (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Постійно одягати чорне худі та улюблені джинси - це комфортно, зручно, але дуже нудно. Спробуйте хоча б раз на тиждень нову комбінацію речей", - підсумував Тан.