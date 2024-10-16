"Купувати" чи "купляти"? Ніколи не здогадаєтеся, яке з цих слів є помилкою

За словами мовознавця, у тлумачних словниках української мови є два слова - "купувати" та "купляти", й обидва мають однакове значення: придбання чогось.

Однак, "купляти" має позначки "розмовне" та "рідковживане", а це означає, що слова "купляти" краще уникати під час розмови.

"Напевно, його утворено від російського слова "купля". А українською правильно буде - "купівля". Недарма використання слова "купляти" словники обмежують", - наголошує Авраменко.

Він додав, що слово "купляти" - це класичний мовний покруч. Тобто, слово, яке створили з подібного російського і перекрутили для використання в українській.

"Купляти" - це мовний покруч. А тим, хто прагне говорити вишуканою українською, раджу вживати форму "купувати", - підкреслив мовознавець.

До речі, казати "купляти оптом дешевше" - теж неправильно. Українці часто використовують слова "опт" та "розніца", але насправді таких термінів в українській мові немає. Це росіянізми, які глибоко вкоренилися в розмовну мову українців.