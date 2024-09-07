"Опт" та "розниця". Як сказати правильно та не використовувати росіянізми

Українці доволі часто у розмові використовують такі слова як "опт" та "розніца". Їх можна побачити в оголошеннях, навіть на рекламних плакатах та почути під час розмови у сфері продажу. Але це - росіянізми, які варто замінити українськими відповідниками.

Чому ми помилково вживаємо ці слова та як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис " Мова - ДНК нації ".

Доволі часто ми чуємо: "Оптом дешевше", але така фраза неправильна. І таких термінів в українській мові немає. Це росіянізми, які глибоко вкоренилися в розмовну лексику українців.

Запам'ятайте, яке буде правильно

Опт - гурт

В розніцу - вроздріб або уроздріб

Оптова торгівля - гуртова торгівля

Оптовий ринок - гуртовий ринок

Оптовий магазин - гуртівня, гуртова крамниця

Щоб краще запам'ятати українські відповідники, подивіться на декілька прикладів, де ці слова вживаються у різних реченнях.

"Зерно й хліб Магазаник продавав обережно і вроздріб, то спасаючись від сто двадцять сьомої статті за спекуляцію, то потерпаючи, що продешевить" (М. Стельмах).

"Він думав про гуртову торгівлю сіллю" (Іван Франко)

"Гуртівня городництва та садівництва створена для потреб спеціалізованих сільськогосподарських магазинів, професійних аграріїв, фермерських та тепличних господарств (з реклами)

А що у словниках?

Оптом - торгівля великими партіями, у великих кількостях, усе разом, гуртом, протилежне вроздріб.

"Поквапом пройшовшись поміж куренями, Гаркуша оптом закупив кілька валок" (Олесь Гончар).

"Юзефович завше лаяв інородців, але на роздріб, а йому дуже хотілося лаяти їх оптом" (Володимир Самійленко).

Використання слова "опт" не заборонено, але правильно українською буде - гуртом.