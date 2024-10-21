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"Купив квартиру, плануємо переїжджати": донька Полякової розсекретила, чим займається її бойфренд

Маша Полякова (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Любов Блажко

Маша Полякова, яка раніше висловлювалася про свої заробітки, тепер прокоментувала тему особистого життя. Відомо, що старша донька Олі Полякової перебуває у стосунках, і вона озвучила деякі подробиці з цього приводу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для програми "Тур зірками" пише про це детальніше.

Маша Полякова розповіла про свого хлопця

Вона зауважила, що коханий працює в IT-сфері, проте не уточнила, чим саме він займається. Більше того, він вже встиг придбати власну нерухомість, і в найближчому майбутньому пара планує туди переїхати.

Також Полякова-молодша розсекретила, що вже знайома з батьками обранця, які є лікарями. Водночас хлопець Маші ще не знайомий з її зірковою родиною.

"Ми з хлопцем вже вісім місяців. Він купив квартиру й ми плануємо переїжджати до нього. Він працює в IT. Він намагався мені пояснити, чим саме займається. Але я, чесно кажучи, нічого не зрозуміла. З його батьками я вже доволі давно знайома. У нього класна сім’я лікарів. Мої з його не знайомі", - сказала Марія.

Маша Полякова розповіла про свого хлопця (скриншот) 

Наостанок блогерка та виконавиця зазначила, що батьки приймають її вибір і ставляться до її стосунків нейтрально. Вони дають їй можливість, як сказала сама дівчина, "набивати шишки" та вчитися на своїх помилках.

"Вони ставляться нейтрально й кажуть, що це мій вибір", - підкреслила дівчина.

Нагадаємо, Маша Полякова народилася у шлюбі Олі Полякової з бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким вони разом вже понад 20 років. Пара також виховує молодшу доньку Алісу, яка нещодавно повернулася з Британії додому.

Маша Полякова, як відомо, поєднує навчання в музичному коледжі Берклі у Британії та здобуває музичну освіту в Національній музичній академії імені Чайковського. Тут вона вчиться на композитора.

 

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