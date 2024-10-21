RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Купил квартиру, планируем переезжать": дочь Поляковой рассекретила, чем занимается ее бойфренд

Маша Полякова (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Любовь Блажко

Маша Полякова, которая ранее высказывалась о своих заработках, теперь прокомментировала тему личной жизни. Известно, что старшая дочь Оли Поляковой состоит в отношениях, и она озвучила некоторые подробности на этот счет.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее комментарий для программы "Тур звездами" пишет об этом подробнее.

Маша Полякова рассказала о своем парне

Она отметила, что любимый работает в IT-сфере, однако не уточнила, чем именно он занимается. Более того, он уже успел приобрести собственную недвижимость, и в ближайшем будущем пара планирует туда переехать.

Также Полякова-младшая рассекретила, что уже знакома с родителями избранника, о они являются врачами. В то же время, парень Маши еще не знаком с ее звездной семьей.

"Мы с парнем уже восемь месяцев. Он купил квартиру и мы планируем переезжать к нему. Он работает в IT. Он пытался мне объяснить, чем именно занимается. Но я, честно говоря, ничего не поняла. С его родителями я уже давно знакома. У него классная семья врачей. Мои с его не знакомы", - сказала она.

Маша Полякова рассказала о своем парне (скриншот)

Напоследок блогерша и исполнительница отметила, что родители принимают ее выбор и относятся к ее отношениям нейтрально. Они позволяют ей, как сказала сама девушка, "набивать шишки" и учиться на своих ошибках.

"Они относятся нейтрально и говорят, что это мой выбор", - подчеркнула девушка.

Напомним, Маша Полякова родилась в браке Оли Поляковой с бизнесменом Вадимом Буряковским, с которым они вместе уже более 20 лет. Пара также воспитывает младшую дочь Алису, недавно вернувшуюся из Британии домой.

Маша Полякова, как известно, совмещает обучение в музыкальном колледже Беркли в Британии и получает музыкальное образование в Национальной музыкальной академии имени Чайковского. Здесь она учится на композитора.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Маша ПоляковаЗвезды шоу-бизнесаПевцы