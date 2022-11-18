Купіть ці речі прямо зараз! Вони допоможуть убезпечитися на дорогах у темряві

Часті знеструмлення у великих містах стали причиною збільшення кількості аварій на дорогах. Аби максимально убезпечити себе, пішоходам варто носити світловідбивні елементи у темну пору доби.

Які аксесуари допоможуть пішоходам стати більш помітними на дорозі та скільки ті коштують, розповідаємо у матеріалі Styler .

Світловідбивні браслети

Такі браслети виготовляють зі спеціального матеріалу, який світиться при потраплянні на нього навіть незначного потоку світла автомобільних фар.

Виріб добре адаптується під будь-який розмір руки, тому його зручно носити як дорослим, так і дітям.

Браслет можна одягати на зап'ястя, або на гомілку ноги. Останній варіант навіть кращий, бо при ходьбі більше привертає увагу водія. Також браслети можна прикріплювати до лямок рюкзака чи сумки.

Ціни на такі браслети стартують від 48 грн.

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Брелоки і наклейки

Стати більш видимим для водіїв у темну пору доби, пішоходам допоможуть світловідбивні брелоки та наклейки. Вони легко прикріплюються до сумок чи замків на верхньому одязі.

Це найдоступніший варіант. Такі брелоки та наклейки коштують від 12 грн за штуку. Їх доволі легко знайти у магазинах із канцтоварами, або можна замовити в інтернеті.

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Світловідбивні жилети

Найкращим варіантом для пішоходів ввечері є світловідбивний жилет. Такий виріб швидко одягається, неважкий. Спеціальні смуги відбивають світло навіть при невеликому потоці, а яскравий "кислотний" колір привертає увагу навіть вдень.

Накинути жилет зручно поверх будь-якого одягу, завдяки великому розміру. Він надійно застібається на липучці та добре сидить, не сковуючи рухів.

Такі жилети виготовляють зі 100% поліестеру, тому вони довго служать. Сітчаста тканина не парить, тому їх зручно носити навіть у спеку.

Світловідбивні жилети легкі й компактні, не займають багато місця в рюкзаку чи сумці. Залежно від моделі ціни на них стартують від 125 грн за штуку.

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