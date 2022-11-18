Купите эти вещи прямо сейчас! Они помогут обезопаситься на дорогах во тьме

Частые обесточения в крупных городах стали причиной увеличения аварий на дорогах. Чтобы максимально обезопасить себя, пешеходам следует носить световозвращающие элементы в темное время суток.

Какие аксессуары помогут пешеходам стать более заметными на дороге и сколько они стоят, рассказываем в материале Styler .

Светоотражающие браслеты

Такие браслеты изготавливаются из специального материала, который светится при попадании на него даже незначительного потока света автомобильных фар.

Изделие хорошо адаптируется под любой размер руки, поэтому удобно носить его как взрослым, так и детям.

Браслет можно одевать на запястье или на голень ноги. Последний вариант даже лучше, потому что при ходьбе больше привлекает внимание водителя. Также браслеты можно прикреплять к лямкам рюкзака или сумки.

Цены на подобные браслеты стартуют от 48 грн.

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Брелоки и наклейки

Стать более видимым для водителей в темное время суток, пешеходам помогут светоотражающие брелоки и наклейки. Они легко прикрепляются к сумкам или замкам на верхней одежде.

Это самый доступный вариант. Такие брелоки и наклейки стоят от 12 грн. за штуку. Их достаточно легко найти в магазинах с канцтоварами или можно заказать в интернете.

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Светоотражающие жилеты

Лучшим вариантом для пешеходов вечером является световозвращающий жилет. Такое изделие быстро одевается, нетяжелое. Специальные полосы отражают свет даже при небольшом потоке, а яркий "кислотный" цвет привлекает внимание даже днем.

Накинуть жилет удобно поверх любой одежды благодаря большому размеру. Он надежно застегивается на липучке и хорошо сидит, не сковывая движения.

Такие жилеты производят из 100% полиэстера, поэтому они долго служат. Сетчатая ткань не парит, поэтому их удобно носить даже в жару.

Светоотражающие жилеты легкие и компактные, не занимают много места в рюкзаке или сумке. В зависимости от модели, цены на них стартуют от 125 грн. за штуку.

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