Купили техніку, а вона погано працює? Ось як повернути свої гроші

Що потрібно зробити

Згідно з нормами Закону України "Про захист прав споживачів" у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару, споживач має право звернутися до виробника з письмовою заявою, до якої додається копія чека з позначкою про дату продажу, і вимагати:

пропорційного зменшення ціни

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк

відшкодування витрат на усунення недоліків товару

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, які виникли з вини виробника товару, можна вимагати від продавця або виробника:

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми

вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця

При яких недолікам можна замінити товар

Важливо пам'ятати, що істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару, що виник з вини виробника і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

він взагалі не може бути усунутий

його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів

він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором

Недоліки товару мають бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

Що робити, коли вам відмовляють

Якщо ваші права як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити відповідно до чинного законодавства - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".