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Купили техніку, а вона погано працює? Ось як повернути свої гроші

Як повернути в магазин техніку, яка погано працює (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Трапляються випадки, коли нова побутова техніка починає погано працювати. Щоб захистити свої права та повернути гроші, потрібно знати про деякі способи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.

Що потрібно зробити

Згідно з нормами Закону України "Про захист прав споживачів" у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару, споживач має право звернутися до виробника з письмовою заявою, до якої додається копія чека з позначкою про дату продажу, і вимагати:

  • пропорційного зменшення ціни
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, які виникли з вини виробника товару, можна вимагати від продавця або виробника:

  • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми
  • вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця

При яких недолікам можна замінити товар

Важливо пам'ятати, що істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару, що виник з вини виробника  і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

  • він взагалі не може бути усунутий
  • його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів
  • він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором

Недоліки товару мають бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. 

Що робити, коли вам відмовляють

Якщо ваші права як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити відповідно до чинного законодавства - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".

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