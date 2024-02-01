Купили техніку, а вона погано працює? Ось як повернути свої гроші

Трапляються випадки, коли нова побутова техніка починає погано працювати. Щоб захистити свої права та повернути гроші, потрібно знати про деякі способи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.
Згідно з нормами Закону України "Про захист прав споживачів" у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару, споживач має право звернутися до виробника з письмовою заявою, до якої додається копія чека з позначкою про дату продажу, і вимагати:
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, які виникли з вини виробника товару, можна вимагати від продавця або виробника:
Важливо пам'ятати, що істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару, що виник з вини виробника і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
Недоліки товару мають бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
Якщо ваші права як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити відповідно до чинного законодавства - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.
Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".
Раніше ми повідомляли, чи можна повернути в магазин товар, який був куплений в кредит.
Також ми писали, що робити, коли ціна на товар змінилась, а ви хочете його повернути.