Купили технику, а она плохо работает? Вот как вернуть свои деньги

Бывают случаи, когда новая бытовая техника начинает плохо работать. Чтобы защитить свои права и вернуть деньги, нужно знать о некоторых способах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.
Согласно нормам Закона Украины "О защите прав потребителей" в случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков товара, потребитель вправе обратиться к производителю с письменным заявлением, к которому прилагается копия чека с отметкой о дате продажи, и требовать:
В случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков, возникших по вине производителя товара, можно потребовать от продавца или производителя:
Важно помнить, что существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара, возникшего по вине производителя и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков:
Недостатки товара должны быть устранены в течение 14 дней с даты его предъявления или с согласия сторон в другой срок.
Если ваши права как потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить в соответствии с действующим законодательством - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.
Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".
Ранее мы сообщали, можно ли вернуть в магазин товар, купленный в кредит.
Также мы писали, что делать, когда цена на товар изменилась, а вы хотите его вернуть.