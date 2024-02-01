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Купили технику, а она плохо работает? Вот как вернуть свои деньги

Как вернуть в магазин технику, которая плохо работает (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда новая бытовая техника начинает плохо работать. Чтобы защитить свои права и вернуть деньги, нужно знать о некоторых способах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.

Что нужно сделать

Согласно нормам Закона Украины "О защите прав потребителей" в случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков товара, потребитель вправе обратиться к производителю с письменным заявлением, к которому прилагается копия чека с отметкой о дате продажи, и требовать:

  • пропорционального уменьшения цены
  • безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок
  • возмещение затрат на устранение недостатков товара

В случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков, возникших по вине производителя товара, можно потребовать от продавца или производителя:

  • расторжение договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы
  • требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеющихся у продавца

При каких недостатках можно заменить товар

Важно помнить, что существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара, возникшего по вине производителя и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков:

  • он вообще не может быть устранен
  • его устранение требует более четырнадцати календарных дней
  • он делает товар существенно другим, чем предусмотрено договором

Недостатки товара должны быть устранены в течение 14 дней с даты его предъявления или с согласия сторон в другой срок.

Что делать, когда вам отказывают

Если ваши права как потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить в соответствии с действующим законодательством - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".

Ранее мы сообщали, можно ли вернуть в магазин товар, купленный в кредит.

Также мы писали, что делать, когда цена на товар изменилась, а вы хотите его вернуть.

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