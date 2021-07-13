Купаться запрещено! Названы самые грязные пляжи в Украине

Пробы воды по состоянию на 9 июля показали, что отклонения есть по данным ЛКП (лактопозитивные палочки) и по химическим составам.

Донецкая область:

Городской пляж в Мариуполе в районе водной станции "Куточок" – отклонения по индексу ЛКП

Пляжи "Кокос", "Арбор" в городе Лиман – отклонения по индексу ЛКП

Запорожская область:

Пляж в Бердянске – отклонения по индексу ЛКП

Пляж "Правый берег" в Запорожье, пляж в Энергодаре – отклонения по индексу ЛКП

В Энергодаре – также отклонения по химическим показателям

Николаевская область

Пляж в Южноукраинске – отклонения по индексу ЛКП

Пляж в городе Николаев – отклонения по индексу ЛКП

Херсонская область:

Пляж Молодежный в Херсоне – отклонения по индексу ЛКП

Киев:

Пляжи "Веселка", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Слободка", "Центральный", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербное", "Пуща-Водица", "Галерный" – отклонения по индексу ЛКП

Пляжи "Вербное" и "Пуща-Водица" - отклонения по химическим показателям.

На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Повторные пробы взяты и отправлены для исследования.

А что в Одессе?

Областной центр контроля и профилактики болезней в Одесской области сделал проверку на 22 пляжах в Одессе и области.

Самую грязную воду обнаружили в курортной Затоке – на пляжах "Центральный", "Лиманский" и "Солнечный". Там купаться не рекомендуется.