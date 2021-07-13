Купаться запрещено! Названы самые грязные пляжи в Украине

Жара в Украине выгоняет жителей к водоемам, чтобы получить хоть немного прохлады. Однако погодные условия и тут сделали свое дело – из-за частых дождей, высоких температур, гроз и шквалов вода не везде пригодна для купания.
Какие пляжи в Украине самые грязные и где купаться категорически запрещено, рассказали на странице Центра Общественного здоровья в Facebook.
Пробы воды по состоянию на 9 июля показали, что отклонения есть по данным ЛКП (лактопозитивные палочки) и по химическим составам.
На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Повторные пробы взяты и отправлены для исследования.
Областной центр контроля и профилактики болезней в Одесской области сделал проверку на 22 пляжах в Одессе и области.
Самую грязную воду обнаружили в курортной Затоке – на пляжах "Центральный", "Лиманский" и "Солнечный". Там купаться не рекомендуется.
Напомним, ранее мы писали о том, что на курортах в Украине станет намного жарче.
А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о наглой схеме обмана на пляжах Одессы.