Купатися заборонено! Названі найбрудніші пляжі в Україні

Спека в Україні виганяє жителів до водойм, щоб отримати хоч трохи прохолоди. Однак погодні умови й тут зробили свою справу - через часті дощі, високі температури, грози та шквали вода не скрізь придатна для купання.
Які пляжі в Україні найбрудніші та де купатися категорично заборонено, розповіли на сторінці Центру Громадського здоров'я в Facebook.
Проби води станом на 9 липня показали, що відхилення є за даними ЛКП (лактопозитивні палички) і по хімічному складу.
На цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Повторні проби взяті та відправлені для дослідження.
Обласний центр контролю і профілактики хвороб в Одеській області зробив перевірку на 22 пляжах в Одесі та області.
Найбруднішу воду виявили в курортній Затоці - на пляжах "Центральний", "Лиманський" і "Сонячний". Там купатися не рекомендується.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на курортах в Україні стане набагато спекотніше.
А також розповідали про те, що українців попередили про нахабну схемою обману на пляжах Одеси.