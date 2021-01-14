Купаться или не купаться? Синоптики дали прогноз погоды на Крещение

Погода в Украине принесет еще большее похолодание в ближайшие дни, и к празднику Крещения Господня или Богоявления 19 января установятся серьезные морозы с температурой ниже 20 градусов.

Согласно прогнозу на сайте Sinoptik.ua, в следующий вторник осадки почти не ожидаются, но практически везде будет доминировать морозная погода.

В Киеве столбики термометров покажут в течение суток от -18 до -12 градусов, облачная погода продержится весь день, осадки не ожидаются.

В Харькове прогнозируются морозы до -24 градусов ночью и до -17 градусов днем, и также без осадков.

В Одессе будет "потеплее": от -15 до -11 градусов в течение суток. Синоптики прогнозируют, что с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Будет без осадков.

Во Львове температура воздуха ожидается в пределах -18... -8 градусов. Будет облачно и без осадков.

В Луганске термометры покажут от -21 градусов ночью и до -15 градусов днем. Солнце будет закрыто тучами, осадки не ожидаются.

В Херсоне температура воздуха прогнозируется в пределах -14... -9 градусов. Будет ясно и без осадков.

В Днепре ожидаются морозы до -20 градусов ночью и до -17 градусов днем. Пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Без осадков.

В Чернигове столбики термометров будут варьироваться между -20 и -12 градусами, весь день будет облачно, осадки не предвидятся.

В Ужгороде температура воздуха в течение суток будет от -13 до -10 градусов, утром вероятен небольшой снег.

В Запорожье будет от -20 градусов ночью и до -15 градусов днем. Погода будет облачная, без осадков.

О сильных морозах на Крещение, 19 января, предупреждает также синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе на странице в Facebook.

По ее данным, уже с 15 января в Украину начнет заходить серьезный холодный воздух арктического происхождения. Так, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13... -20 градусов, местами возможно до -20... -22 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на своем сайте отмечают, что и накануне праздника Крещение в Украине будет преобладать морозная и ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в среднем по стране к праздничному дню установится около -14... -18 градусов, но в ряде областей ожидаются морозы до -20 градусов.

Учитывая рекомендации синоптиков Укргидрометцентра без необходимости не выходить на улицу в такую "холодрыгу", а также эпидемиологической ситуации в стране, это может стать для любителей традиционных купаний в большой христианский праздник дополнительным поводом серьезно задуматься.

Перед Крещением в Украине 18 января и на сам праздник будут морозы до -20 градусов (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о холодах до -24 градусов и рассказали, где и как долго будет свирепствовать мороз.

Напомним также, что перед этим метеорологи сообщили, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.