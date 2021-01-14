Купатись чи не купатись? Синоптики дали прогноз погоди на Водохреще

Погода в Україні принесе ще більше похолодання найближчими днями, і до свята Водохреще або Богоявлення 19 січня встановляться серйозні морози з температурою нижче 20 градусів.

Згідно з прогнозом на сайті Sinoptik.ua, в наступний вівторок опади майже не очікуються, але практично скрізь домінуватиме морозна погода.

У Києві стовпчики термометрів покажуть протягом доби від -18 до -12 градусів, хмарна погода протримається увесь день, опади не очікуються.

У Харкові прогнозуються морози до -24 градусів вночі та до -17 градусів вдень, і також без опадів.

В Одесі буде "тепліше": від -15 до -11 градусів протягом доби. Синоптики прогнозують, що з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Буде без опадів.

У Львові температура повітря очікується в межах -18... -8 градусів. Буде хмарно і без опадів.

У Луганську термометри покажуть від -21 градусів вночі і до -15 градусів вдень. Сонце буде закрито хмарами, опади не очікуються.

У Херсоні температура повітря прогнозується в межах -14... -9 градусів. Буде ясно і без опадів.

У Дніпрі очікуються морози до -20 градусів вночі та до -17 градусів вдень. Похмура погода у другій половині дня поступиться свої позиції, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.

У Чернігові стовпчики термометрів будуть варіюватися між -20 -12 градусів, весь день буде хмарно, опади не передбачаються.

В Ужгороді температура повітря протягом доби буде від -13 до -10 градусів, вранці можливий невеликий сніг.

У Запоріжжі буде від -20 градусів вночі й до -15 градусів вдень. Погода буде хмарна, без опадів.

Про сильні морози на Водохреще, 19 січня, попереджає також синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі на сторінці в Facebook.

За її даними, вже з 15 січня в Україну почне заходити серйозний холодне повітря арктичного походження. Так, температура повітря в нічні години протягом 15-19 січня становитиме -13... -20 градусів, місцями можливе до -20... -22 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на своєму сайті зазначають, що й напередодні свята Водохреще в Україні переважатиме морозна та ясна погода, без опадів.

Температура повітря в середньому по країні до святкового дня встановиться близько -14... -18 градусів, але в ряді областей очікуються морози до -20 градусів.

Враховуючи рекомендації синоптиків Укргідрометцентру без необхідності не виходити на вулицю в таку "холодригу", а також епідеміологічну ситуацію в країні, це може стати для любителів традиційних купань на велике християнське свято додатковим приводом серйозно задуматися.

Перед Водохреще в Україні 18 січня і на саме свято будуть морози до -20 градусів (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про холоди до -24 градусів і розповіли, де і як довго буде лютувати мороз.

Нагадаємо також, що перед цим метеорологи повідомили, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.