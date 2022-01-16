Як купатися на Водохреща і не захворіти: кому не можна занурюватися в крижану воду
Зовсім скоро українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. За традицією в цей день люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях. Однак такі процедури дозволено проводити не всім.
Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти й кому така процедура категорично заборонена – читайте в матеріалі нижче.
Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити та загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.
Підготовку до купання в крижаній воді потрібно починати заздалегідь і поступово знижувати температуру води. Зазвичай люди практикують холодний душ і обливання, а тривалість процедур і температуру змінюють поступово.
Як правильно занурюватися в крижану воду
Перед зануренням в крижану воду потрібно обов'язково зробити розминку. Стрибати з розбігу не рекомендується – спочатку потрібно намочити обличчя, груди, живіт і спину, а після цього можна зануритися по шию.
З головою пірнати також не варто – це може привести до різкого переохолодження організму. У холодній воді не можна перебувати довго, достатньо 3-5 секунд.
Люди, які роками практикують моржування і регулярно загартовуються, можуть поплавати довше – 1,5-2 хвилини.
Після купання мокрий одяг потрібно зняти якомога швидше та енергійно розтертися рушником, а потім швидко одягнутися в суху і теплий одяг.
Підбирайте просторий одяг, яка легко і швидко надівається, без гудзиків і шнурівок.
Як поводитися після купання
Прислухайтеся до свого організму, оскільки реакція на холод у кожної людини індивідуальна. Вона залежить від віку, статі, фізичної підготовки та загального стану здоров'я.
Різка зміна температури може викликати запаморочення і непритомність, блювоту і шум у вухах, спазми коронарних артерій, аритмію, зупинку серця і судоми. Такі прояви можуть бути навіть у найздоровіших людей.
Важливі правила про купання
Перед зануренням в крижану воду не можна вживати алкоголь і курити. Алкоголь розширює периферичні судини й це призводить до збільшення тепловіддачі. А куріння порушує кровообіг і збільшує охолодження.
Перед купанням в крижаній воді обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, оскільки ця процедура може спровокувати проблеми зі здоров'ям.
Кому категорично не можна купатися на Водохреща
- Людям із захворюваннями носоглотки, придаткових пазух, середнього отиту
- При захворюваннях серцево-судинної системи
- При хворобах центральної нервової системи та після важких травм черепа
- При захворюваннях периферичної нервової системи
- При цукровому діабеті та тиреотоксикозі
- При глаукомі та кон'юнктивітах
- Людям з хворобами органів дихання
- При захворюваннях сечостатевої системи
- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту
- При шкірних і венеричних захворюваннях
- При наявності великих післяопікових рубців
Також не варто занурюватися в ополонку вагітним жінкам і дітям до 6 років. Діти більш старшого віку можуть купатися тільки під наглядом дорослих.
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