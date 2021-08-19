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После купания в Днепре рыжий пес стал полностью зеленым: впечатляющие фото

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Черкассы, Четверг 19 августа 2021 22:42
После купания в Днепре рыжий пес стал полностью зеленым: впечатляющие фото Пес искупался в реке Днепре и стал зеленым (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Черкассах рыжий собака покупался в реке Днепре, после чего он полностью стал зеленым.

Фото в Facebook опубликовала Ирина Вербовская,

По словам женщины, река погибает из-за деятельности людей.

Как отметила активистка, видеозапись загрязнения вовсе не способна полностью передать всю печаль ситуации. Сейчас в реке плавает около 10 килограммов дохлых толстолобиков, которых уже клюют чайки.

Также по всему Днепру расставлены сетки, которым вылавливают рыб-санитаров. Кроме того, местные рыбаки вылавливают полудохлую рыбу и продают на рынке, говорит женщина.

После купания в Днепре рыжий пес стал полностью зеленым: впечатляющие фотоПосле купания в Днепре рыжий пес стал полностью зеленым: впечатляющие фотоПосле купания в Днепре рыжий пес стал полностью зеленым: впечатляющие фото

Пес искупался в реке Днепре стал зеленым (фото: facebook.com/rusalka)

"Всю гадость сливают в Днепр, даже если это прекратить, много лет понадобится на восстановление. Днепр на самом деле гибнет, я это наблюдаю с каждым годом. Рыбы становится все меньше, а та что есть – она вся с паразитами и язвами. Я никогда не покупаю рыбу на базаре, потому что знаю, что там продают",– подчеркнула Вербовская.

Река, как утверждает женщина, превращается в болото, а вскоре вместо воды будет лишь зеленая каша.

Ранее мы сообщали, что ученые объяснили, почему Киевское море позеленело и превращается в болото.

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река киевское море
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