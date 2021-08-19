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Ученые объяснили, почему Киевское море позеленело и превращается в болото

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Киев, Четверг 19 августа 2021 12:21
Ученые объяснили, почему Киевское море позеленело и превращается в болото Фото: Киевское море сильно цветет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киевское море позеленело и стало превращаться в болото. А главная причина такого состояния водоема - загрязнение реки фосфатами.

Об этом сообщили на странице в Facebook Киевводоканала.

Моющие средства сливаются в канализацию

Эти вещества из моющих средств попадают в водоем со стоками из-за чрезмерного использования в быту и промышленности фосфатосодержащих моющих средств.

"При отмирании водорослей в водоемах начинаются процессы гниения, а бактерии, окисляющие органические соединения, активно потребляя растворенный в воде кислород, приводят к кислородному голоданию, гибели рыбы и прочей фауны в водоемах", - рассказали в Киевводоканале.

Очистительные сооружения устарели

Спроектированные в 60-х годах прошлого века очистительные сооружения большинства водоканалов Украины не были рассчитаны на очистку сточных вод от фосфатов, поскольку они тогда не использовались в таком количестве.

Учитывая изношенность очистительных сооружений и устарелость технологий, использующих украинские водоканалы, достичь европейских нормативов качества очистки от фосфатов сточных вод будет возможно только после реконструкции и модернизации очистных сооружений. На это нужно десятки лет и миллиарды средств, которых нет на сегодняшний день.

Какой выход?

"Единственным выходом остается запрет фосфатосодержащих моющих средств на законодательном уровне. Продвижение таких законодательных инициатив и пропаганда отказа от использования фосфатосодержащей бытовой химии - основная цель бессрочной акции "Стоп фосфаты", которую Киевводоканал ввел совместно с Ассоциацией "Укрводоканалэкология", - рассказали на странице.

Как мы ранее писали, в Киеве Днепр покрывается зеленью.

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