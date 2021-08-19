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Після купання в Дніпрі рудий пес став повністю зеленим: вражаючі фото

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Черкаси, Четвер 19 серпня 2021 22:42
Після купання в Дніпрі рудий пес став повністю зеленим: вражаючі фото Пес покупався у річці Дніпрі і став зеленим (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкасах рудий собака покупався у річці Дніпрі, після чого він став повністю зеленим.

Фото у Facebook опублікувала Ірина Вербівська,

За словами жінки, річка гине через діяльність людей.

Як зазначила активістка, відеозапис забруднення зовсім не здатен повністю передати весь сум ситуації. Зараз у річці плаває близько 10 кілограмів дохлих товстолобиків, яких вже клюють чайки.

Також по всьому Дніпру розставлені сітки, яким виловлюють риб-санітарів. Окрім того, місцеві рибаки виловлюють напівдохлу рибу та продають на ринку, каже жінка.

Після купання в Дніпрі рудий пес став повністю зеленим: вражаючі фотоПісля купання в Дніпрі рудий пес став повністю зеленим: вражаючі фотоПісля купання в Дніпрі рудий пес став повністю зеленим: вражаючі фото

Пес покупався у річці Дніпрі став зеленим (фото: facebook.com/rusalka)

"Всю гидоту зливають в Дніпро, навіть якщо це припинити, багато років знадобиться на відновлення. Дніпро насправді гине, я це спостерігаю з кожним роком. Риби стає все менше, а та що є – вона вся з паразитами й виразками. Я ніколи не купую рибу на базарі, тому що знаю, що там продають",– підкреслила Вербівська.

Річка, як стверджує жінка, перетворюється на болото, а незабаром замість води буде лише зелена каша.

Раніше ми повідомляли, що вчені пояснили, чому Київське море позеленіло і перетворюється на болото.

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река киевское море
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