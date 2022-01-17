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Купание не смывает грехи: в ПЦУ развенчали миф о Крещении

Автор: Роман Мирончук

Крещение православные христиане ежегодно празднуют 19 января. Многие соблюдают традицию в этот день окунаться в прорубь. Люди при этом думают, что купание "смывает грехи" и является "древней украинской традицией", но это совсем не так.

Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook объяснила, что купание на Крещение не смывает грехи и не является украинской традицией.

"Традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения. Никакого церковного предписания в украинской церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было", - говорится в сообщении ПЦУ.

Священники освящают воду в отрытых водоемах в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться. При этом воду освящают не "ионы серебра" креста, который погружают в нее.

Если священнослужитель будет освящать воду даже обычным деревянным крестом, то вода с помощью молитвы все равно становится освященной.

В ПЦУ также добавили, что окунание в проруби не решит проблему с грехами, потому что грех - это внутренняя болезнь души. Чтобы избавиться от грехов необходимо от всего сердца покаяться и измениться.

Кроме того, украинцев предупредили, что неподготовленным лучше не лезть в холодную воду, поскольку это опасно для здоровья.

Ранее мы писали, можно ли самостоятельно освятить дом водой на Крещение.

Мы также писали о том, как купаться на Крещение и не заболеть.

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Крещение