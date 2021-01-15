Купание в проруби на Крещение 2021: как окунуться и не заболеть

Крещение Господне празднуют в Украине ежегодно 19 января. Основная традиция этого праздника – купание в проруби. Впервые она появилась в начале 19 века, но особенную популярность получила в 80-х годах. Люди верят, что такие купания на Крещения могут "смыть" все грехи, дать очищение и крепкое здоровье.

Считается, что вода в этот день имеет волшебную силу, она дает исцеление и здоровье на весь год вперед. О том, как правильно подготовиться к окунанию в прорубь и не заболеть после купания в ледяной воде, рассказали в издании УНИАН.

Как подготовиться:

Если вы ранее не окунались в прорубь, то готовиться к этому нужно заранее. Для этого нужно выполнять следующие процедуры:

За две недели до Крещения начать готовить организм: обтираться холодной водой, принимать горячий душ, выходить на улицу в домашней одежде на несколько минут.

Новичкам не стоит окунаться в прорубь при температуре ниже -5 градусов.

Нельзя купаться на Крещение в диких и неподготовленных водоемах. Прорубь должна быть оборудованная, а рядом должны быть спасатели. К 19 января во многих городах подготавливают проруби в форме креста и обустраивают безопасные к ней подходы. Рядом дежурят спасатели, полиция и медики.

За час до ныряния нужно обязательно поесть. А вот употреблять алкоголь в день купания категорически запрещено.

Перед погружением в воду нужно провести разминку или пробежаться на месте.

К воде нельзя подходить в скользкой обуви, например, резиновых тапочках. Выбирайте удобную, нескользкую и легко снимаемую.

Женщинам рекомендуется купаться в рубашках.

Как купаться:

Сделайте разминку, а потом быстро снимайте одежду и постепенно заходите в воду.

Прыгать вниз головой категорически запрещено – это может привести к шоку от холода.

Новичкам можно находится в воде не более 10 секунд, более опытным – не более 30 секунд.

Выйдя из воды, нужно пробежаться, насухо вытереться и быстро одеваться.

После купания нужно выпить горячий чай

Кому купаться нельзя:

У кого есть заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты

Недавно перенесенные заболевания легких, пневмония, астма

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Людям с сахарным диабетом

Тем, у кого есть эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит

Людям с венерическими заболеваниями и мочеполовой системы

Также нельзя купаться детям до 7 лет, беременным женщинам и пожилым людям.

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