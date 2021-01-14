10 сильных заповедей Иоанна Павла II, которые помогут достичь гармонии и спокойствия

Папа Иоанн Павел II (фото: Getty Images)

Папа Иоанн Павел II возглавлял католическую церковь более 25 лет. История его запомнит как понтифика, который умел сказать "извините". Для миллионов людей понтифик навсегда останется в воспоминаниях, как мудрый и добрый человек. Предлагаем вам рецепты спокойствия и гармонии от Иоанна Павла II.

Издание "Дивен Світ" опубликовало 10 заповедей понтифика, которые принесут вам благость и гармонию.

1. Именно этот день я хочу прожить, не пытаясь сразу решить все жизненные проблемы.

2. Именно сегодня обращать внимания на свое поведение: буду приветливым к людям, не буду критиковать, исправлять или совершенствовать никого, кроме себя.

3. Именно сегодня буду счастливым, осознавая, что я создан для счастья не только в вечности, но и теперь. Есть только один мир.

4. Именно сегодня я подстроюсь под обстоятельства, не стремясь, чтобы они подстраивались к моим желаниям.

5. Именно сегодня отведу несколько минут своего времени для чтения. Как пища нужна телу, так хорошая книга нужна для духовной жизни.

6. Именно сегодня сделаю какой-то хороший поступок и никому об этом не скажу.

7. Именно сегодня сделаю что-то, к чему не имею никакого желания. А когда буду чувствовать себя оскорбленным, не обнаружу этого.

8. Именно в этот день составлю себе детальный план. Возможно, не буду его тщательно соблюдать, но попробую выполнить два правила: не буду спешить и буду решительным.

9. Именно сегодня буду сильно верить - даже если бы обстоятельства склоняли меня к чему-то противоположному. Бог заботится обо мне так, будто на свете больше никого нет.

10. Именно сегодня не буду ничего бояться. Особо не буду бояться радости и всего, что красивое. Не буду бояться верить в Добро и за все благодарить. Ведь все является Божьим даром.

Как мы ранее писали, Филарет продолжает обвинять ЛГБТ-сообщество в появлении коронавируса.