Купання в ополонці на Водохреща 2021: як зануритися і не захворіти

Водохреще святкують в Україні щорічно 19 січня. Основна традиція цього свята – купання в ополонці. Вперше вона з'явилася на початку 19 століття, але особливу популярність отримала у 80-х роках. Люди вірять, що такі купання на Хрещення можуть "змити" всі гріхи, дати очищення і міцне здоров'я.
Вважається, що вода в цей день має чарівну силу, вона дає зцілення і здоров'я на весь рік вперед. Про те, як правильно підготуватися до купання в ополонці та не захворіти після крижаної води, розповіли у виданні УНІАН.
Якщо ви раніше не занурювалися в ополонку, то готуватися до цього треба заздалегідь. Для цього потрібно виконувати наступні процедури:
За два тижні до Водохреща почати готувати організм: обтиратися холодною водою, приймати гарячий душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на кілька хвилин.
Новачкам не варто занурюватися в ополонку при температурі нижче -5 градусів.
Не можна купатися на Водохреща у диких і непідготовлених водоймах. Ополонка повинна бути обладнана, а поруч повинні бути рятувальники. До 19 січня у багатьох містах готують ополонки у формі хреста та облаштовують безпечні до неї підходи. Поруч чергують рятувальники, поліція і медики.
За годину до пірнання слід обов'язково поїсти. А ось вживати алкоголь у день купання категорично заборонено.
Перед зануренням у воду потрібно провести розминку або пробігтися на місці.
До води не можна підходити у слизькому взутті, наприклад, гумових капцях. Вибирайте зручне, неслизьке і те, що легко знімається.
Жінкам рекомендується купатися в сорочках.
Зробіть розминку, а потім швидко знімайте одяг і поступово заходьте у воду.
Стрибати вниз головою категорично заборонено – це може призвести до шоку від холоду.
Новачкам можна перебувати у воді не більше 10 секунд, більш досвідченим – не більше 30 секунд.
Вийшовши з води, потрібно пробігтися, насухо витертися і швидко одягатися.
Після купання потрібно випити гарячий чай
У кого є захворювання носопролигу, придаткових порожнин носа, отити
Тим. що нещодавно перенесли захворювання легенів, пневмонію, астму
Людям із захворюваннями серцево-судинної системи
Людям з цукровим діабетом
Тим, у кого є епілепсія, травми голови та спини, склероз судин, енцефаліт
Людям з венеричними захворюваннями та сечостатевої системи
Також не можна купатися дітям до 7 років, вагітним жінкам і літнім людям
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