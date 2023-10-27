Кумир молоді YAKTAK заспівав про безтурботне кохання. Дивіться атмосферне відео

Що відомо про пісню

За словами співака, його нова пісня - це "музична оповідь, яка пронизана найглибшими почуттями".

Вона розповідає, як любов може стати ключем до щастя та найяскравіших моментів у нашому житті. Завдяки їй ми наповнюємся позитивною енергією. Вона змушує нас насолоджуватись і цінувати всі радісні моменти.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

“Ця пісня пронизана теплим, романтичним вайбом, що здатен розтопити серце в ці холодні осінні дні. Вона викликає ностальгію за приємними, ніжними моментами, пережитими разом з коханою людиною. Хочеться також сказати слухачам: не приховуйте свої почуття - обіймайтеся, грійте один одного і живіть у моменті”, - коментує трек YAKTAK.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

У кінці пісні співак зазначає: "Руки вгору назустріч сонцю". Ця фраза виражає дух оптимізму, безмежний ентузіазм та відкрите ставлення до життя незалежно від обставин.

Хто такий YAKTAK

Ярослав народився у 2005 році на Волині. Після школи вступив у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.

У 2019 році артист брав участь у 5 сезоні шоу "Голос.Діти", де потрапив у суперфінал і посів 2 місце.

Має дуетні роботи з Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko та іншими. YAKTAK - лавреат престижної музичної премії Muzvar Awards 2023.

Найбільшу популярність йому принесли такі треки, як "Наречена", "Вродлива", "Погляд" та інші.