Кумир молодежи YAKTAK спел о беззаботной любви. Смотрите атмосферное видео

Украинский певец, кумир молодежи YAKTAK (Ярослав Карпук) выпустил новую песню "Поруч" и видео на этот трек, который заряжает положительными эмоциями и вайбом настоящей беззаботной любви.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артиста.

Что известно о песне

По словам певца, его новая песня - это "музыкальный рассказ, пронизанный глубочайшими чувствами".

Она рассказывает, как любовь может стать ключом к счастью и ярким моментам в нашей жизни. Благодаря ей мы наполняемся положительной энергией. Она заставляет нас наслаждаться и дорожить всеми радостными моментами.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

“Эта песня пронизана теплым, романтичным вайбом, способным растопить сердце в эти холодные осенние дни. Она вызывает ностальгию по приятным, нежным моментам, пережитым вместе с любимым человеком. Хочется также сказать слушателям: не скрывайте свои чувства, обнимайтесь, грейте друг друга и живите в моменте”, - комментирует трек YAKTAK.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

В конце песни певец отмечает: "Руки вгору назустріч сонцю". Эта фраза выражает дух оптимизма, безграничный энтузиазм и открытое отношение к жизни вне зависимости от обстоятельств.

Кто такой YAKTAK

Ярослав родился в 2005 году на Волыни. После школы поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.

В 2019 году артист принимал участие в 5 сезоне шоу "Голос.Діти", где попал в суперфинал и занял 2 место.

У него есть дуэтные работы с Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko и другими. YAKTAK - лауреат престижной музыкальной премии Muzvar Awards 2023.

Наибольшую известность ему принесли такие треки, как "Наречена", "Вродлива", "Погляд" и другие.