Кумедний блондин із "Тупий і ще тупіший" запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Джим Керрі і Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Тупий і ще тупіший")

Кар'єра Джима Керрі завжди була в центрі уваги, оскільки він швидко став голлівудською зіркою, тоді як Джефф Деніелс з'являвся на екранах значно рідше.

Однак за останні роки Деніелс став вельми затребуваним актором, виконавши безліч ролей у різноманітних проєктах, включно з постановками на Бродвеї.

З 1991 року він навіть створив свою власну театральну трупу.

Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Американська іржа")

Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Примарна вежа")

Його ролі в кіно також стали більш серйозними. Деніелс відійшов від комедійних образів і почав виконувати драматичні ролі. Наприклад, у фільмі "Марсіанин" 2015 року він зіграв директора НАСА.

Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Марсіанин")

Деніелс також помітно змінився зовні. Тепер він статний сивочолий чоловік, в якому важко впізнати того безтурботного веселуна.

Джефф Деніелс (фото: Вікіпедія)