Кумедний блондин із "Тупий і ще тупіший" запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Фільм "Тупий і ще тупіший" вийшов на екрани у 1994 році. А запам'ятався він глядачам завдяки двом головним героям, яких зіграли Джим Керрі та Джефф Деніелс.
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Джим Керрі і Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Тупий і ще тупіший")
Кар'єра Джима Керрі завжди була в центрі уваги, оскільки він швидко став голлівудською зіркою, тоді як Джефф Деніелс з'являвся на екранах значно рідше.
Однак за останні роки Деніелс став вельми затребуваним актором, виконавши безліч ролей у різноманітних проєктах, включно з постановками на Бродвеї.
З 1991 року він навіть створив свою власну театральну трупу.
Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Американська іржа")
Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Примарна вежа")
Його ролі в кіно також стали більш серйозними. Деніелс відійшов від комедійних образів і почав виконувати драматичні ролі. Наприклад, у фільмі "Марсіанин" 2015 року він зіграв директора НАСА.
Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Марсіанин")
Деніелс також помітно змінився зовні. Тепер він статний сивочолий чоловік, в якому важко впізнати того безтурботного веселуна.
Джефф Деніелс (фото: Вікіпедія)