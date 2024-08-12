Забавный блондин из "Тупой и еще тупее" запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джим Керри и Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее")

Карьера Джима Керри всегда была в центре внимания, поскольку он быстро стал голливудской звездой, в то время как Джефф Дэниелс появлялся на экранах гораздо реже.

Однако за последние годы Дэниелс стал весьма востребованным актером, исполнив множество ролей в различных проектах, включая постановки на Бродвее.

С 1991 года он даже создал свою собственную театральную труппу.

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Американская ржавчина")

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Призрачная башня")

Его роли в кино тоже стали более серьезными. Дэниелс отошел от комедийных образов и начал исполнять драматические роли. К примеру, в фильме "Марсианин" в 2015 году он сыграл директора НАСА.

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Марсианин")

Дэниелс также заметно изменился внешне. Теперь он статный седовласый мужчина, в котором трудно узнать того беззаботного весельчака.

Джефф Дэниелс (фото: Википедия)