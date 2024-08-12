RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Забавный блондин из "Тупой и еще тупее" запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее")
Автор: Иванна Пашкевич

Фильм "Тупой и еще тупее" вышел на экраны в 1994 году. А запомнился он зрителям благодаря двум главным героям, которых сыграли Джим Керри и Джефф Дэниелс.

Как сложилась жизнь и изменилась внешность забавного блондина - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Джим Керри и Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее")

Карьера Джима Керри всегда была в центре внимания, поскольку он быстро стал голливудской звездой, в то время как Джефф Дэниелс появлялся на экранах гораздо реже.

Однако за последние годы Дэниелс стал весьма востребованным актером, исполнив множество ролей в различных проектах, включая постановки на Бродвее.

С 1991 года он даже создал свою собственную театральную труппу.

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Американская ржавчина")

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Призрачная башня")

Его роли в кино тоже стали более серьезными. Дэниелс отошел от комедийных образов и начал исполнять драматические роли. К примеру, в фильме "Марсианин" в 2015 году он сыграл директора НАСА.

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Марсианин")

Дэниелс также заметно изменился внешне. Теперь он статный седовласый мужчина, в котором трудно узнать того беззаботного весельчака.

Джефф Дэниелс (фото: Википедия)

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыФильмыЗвёзды