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Забавный блондин из "Тупой и еще тупее" запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Понедельник 12 августа 2024 08:15
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Забавный блондин из "Тупой и еще тупее" запомнился многим: вот какой он сейчас (фото) Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее")
Автор: Иванна Пашкевич

Фильм "Тупой и еще тупее" вышел на экраны в 1994 году. А запомнился он зрителям благодаря двум главным героям, которых сыграли Джим Керри и Джефф Дэниелс.

Как сложилась жизнь и изменилась внешность забавного блондина - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джим Керри и Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее")

Карьера Джима Керри всегда была в центре внимания, поскольку он быстро стал голливудской звездой, в то время как Джефф Дэниелс появлялся на экранах гораздо реже.

Однако за последние годы Дэниелс стал весьма востребованным актером, исполнив множество ролей в различных проектах, включая постановки на Бродвее.

С 1991 года он даже создал свою собственную театральную труппу.

Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Американская ржавчина")

Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Призрачная башня")

Его роли в кино тоже стали более серьезными. Дэниелс отошел от комедийных образов и начал исполнять драматические роли. К примеру, в фильме "Марсианин" в 2015 году он сыграл директора НАСА.

Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джефф Дэниелс (фото: кадр из фильма "Марсианин")

Дэниелс также заметно изменился внешне. Теперь он статный седовласый мужчина, в котором трудно узнать того беззаботного весельчака.

Забавный блондин из &quot;Тупой и еще тупее&quot; запомнился многим: вот какой он сейчас (фото)

Джефф Дэниелс (фото: Википедия)

Узнайте, как сейчас выглядит главная героиня фильма "Кудряшка Сью", ставшая знаменитой в 10 лет.

Также смотрите, как изменилась Дженни из "Форреста Гампа".

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