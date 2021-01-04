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Культовый Олег Басилашвили срочно госпитализирован: первые детали

Санкт-Петербург, Понедельник 04 января 2021 12:49
Культовый Олег Басилашвили срочно госпитализирован: первые детали
Олег Басилашвили заболел коронавирусом (фото: kino-teatr.ru)
Автор: Людмила Жукова

Российский актер Олег Басилашвили заболел коронавирусом и госпитализирован в больницу. О том, что 86-летний артист госпитализирован, подтвердила информацию его дочь Ксения. Она рассказала, что состояние ее отца удовлетворительное.

Как сообщает "Московский комсомолец", сейчас за состоянием здоровья актера наблюдают медики.

Интересно, что сам Басилашвили уже несколько месяцев находится дома на самоизоляции, поэтому никто не может понять, где заболел народный артист.

За здоровьем известного артиста строго смотрят врачи, ведь у него не только серьезный возраст — 86 лет, но и несколько сопутствующих заболеваний, например, хроническая болезнь легких. Вместе с Басилашвили коронавирусную инфекцию зафиксировали у его жены и дочки.

В настоящее время Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. В афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.

Напомним, что Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Он сыграл в таких фильмах, как "Служебный роман", "Вокзал для двоих", телесериале "Мастер и Маргарита" и других картинах. Также он исполнил более 50 ролей в театре. С 1959 года Басилашвили служит в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г. А. Товстоногова.

Как мы сообщали ранее, российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице в тяжелейшем состоянии. У известной артистки коронавирус и поражено 80% легких.

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