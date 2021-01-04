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Культовий Олег Басилашвілі терміново госпіталізований: перші деталі

Санкт-Петербург, Понеділок 04 січня 2021 12:49
Культовий Олег Басилашвілі терміново госпіталізований: перші деталі
Олег Басилашвілі захворів коронавірусом (фото: kino-teatr.ru)
Автор: Людмила Жукова

Російський актор Олег Басилашвілі захворів на коронавірус і госпіталізований в лікарню. Про те, що 86-річний артист госпіталізований, підтвердила інформацію його донька Ксенія. Вона розповіла, що стан її батька задовільний.

Як повідомляє "Московський комсомолець", зараз за станом здоров'я актора спостерігають медики.

Цікаво, що сам Басилашвілі вже кілька місяців перебуває вдома на самоізоляції, тому ніхто не може зрозуміти, де захворів народний артист.

За здоров'ям відомого артиста суворо дивляться лікарі, адже у нього не тільки серйозний вік — 86 років, але і кілька супутніх захворювань, наприклад, хронічна хвороба легень. Разом з Басилашвілі коронавірусну інфекцію зафіксували у його дружини і дочки.

Зараз Олег Басілашвілі з дружиною перебуває в одній з клінік Санкт-Петербурга. В афіші БДТ ім. Товстоногова до кінця січня немає вистав за його участю.

Нагадаємо, що Олег Басилашвілі — радянський і російський актор, народний артист СРСР. Він зіграв у таких фільмах, як "Службовий роман", "Вокзал для двох", телесеріалі "Майстер і Маргарита" та інших картинах. Також він виконав понад 50 ролей в театрі. З 1959 року Басилашвілі служить у Великому драматичному театрі (БДТ) імені Р. А. Товстоногова.

Як ми повідомляли раніше, російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх знаходиться в лікарні у важкому стані. У відомої артистки коронавірус і уражені 80% легенів.

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