Культовые фильмы, с которыми вы забудете обо всем вокруг. 12 комедий для всех, кто любит посмеяться
Комедии, которые были популярны в период "нулевых" и 90-х, могут поднять вам настроение даже сейчас. Культовые фильмы со смешными сюжетами - отличный вариант для отдыха вечером.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 легендарных комедий, которые понравятся всем, кто любит смеяться до слез.
"Брюс Всемогущий"
Легендарная лента расскажет о встрече простого тележурналиста с Богом. Главный герой не верит в чудеса и разочарован во всем мире, но события, которые его ждут, все изменят. Сможет ли Брюс справиться с "обязанностями" Бога и готов ли он к новой жизни?
"Няньки"
Легкая и веселая комедия расскажет о близнецах, которых интересует только то, насколько у них большие мышцы. Внезапно им приходится стать няньками и охранниками для двух мальчиков, которые тоже близнецы. Но смогут ли все они найти общий язык?
"Блондинка в законе"
Культовый фильм расскажет об амбициозной главной героине, которая мечтает о мире гламура. Но ради своего жениха она бросает вызов обществу и хочет получить образование, не где-нибудь, а в Гарварде. Но сможет ли блондинка доказать себе и всем вокруг, что может преодолеть любые преграды?
"Поездка в Америку"
Смешной фильм расскажет о принце, который устал от своей роскошной жизни, а потому хочет испытать судьбу в США. Впрочем, там никто не знает, что главный герой должен оказаться в центре внимания. Сможет ли принц покорить судьбу и добиться успеха без своих титулов?
В список смешных комедий из прошлого также попали:
- "Дом большой мамочки"
- "Анализируй это"
- "Близнецы"
- "Миссис Даутфайр"
- "Бриллиантовый полицейский"
- "Стой, или моя мама будет стрелять"
- "Голый пистолет"
- "Эйс Вентура"
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