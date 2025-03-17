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Культовые фильмы, с которыми вы забудете обо всем вокруг. 12 комедий для всех, кто любит посмеяться

Понедельник 17 марта 2025 20:59
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Культовые фильмы, с которыми вы забудете обо всем вокруг. 12 комедий для всех, кто любит посмеяться Смешные фильмы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Комедии, которые были популярны в период "нулевых" и 90-х, могут поднять вам настроение даже сейчас. Культовые фильмы со смешными сюжетами - отличный вариант для отдыха вечером.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 легендарных комедий, которые понравятся всем, кто любит смеяться до слез.

"Брюс Всемогущий"

Легендарная лента расскажет о встрече простого тележурналиста с Богом. Главный герой не верит в чудеса и разочарован во всем мире, но события, которые его ждут, все изменят. Сможет ли Брюс справиться с "обязанностями" Бога и готов ли он к новой жизни?

"Няньки"

Легкая и веселая комедия расскажет о близнецах, которых интересует только то, насколько у них большие мышцы. Внезапно им приходится стать няньками и охранниками для двух мальчиков, которые тоже близнецы. Но смогут ли все они найти общий язык?

"Блондинка в законе"

Культовый фильм расскажет об амбициозной главной героине, которая мечтает о мире гламура. Но ради своего жениха она бросает вызов обществу и хочет получить образование, не где-нибудь, а в Гарварде. Но сможет ли блондинка доказать себе и всем вокруг, что может преодолеть любые преграды?

"Поездка в Америку"

Смешной фильм расскажет о принце, который устал от своей роскошной жизни, а потому хочет испытать судьбу в США. Впрочем, там никто не знает, что главный герой должен оказаться в центре внимания. Сможет ли принц покорить судьбу и добиться успеха без своих титулов?

В список смешных комедий из прошлого также попали:

  • "Дом большой мамочки"
  • "Анализируй это"
  • "Близнецы"
  • "Миссис Даутфайр"
  • "Бриллиантовый полицейский"
  • "Стой, или моя мама будет стрелять"
  • "Голый пистолет"
  • "Эйс Вентура"

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